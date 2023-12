ESTE estado tem mais pessoas que recebem Bolsa Família do que trabalhadores com carteira assinada

Segundo dados do governo, comparados pelo portal G1, o estado do Rio Grande do Norte contou com mais beneficiários do Bolsa Família que trabalhadores com carteira assinada em 2023.

Nesse sentido, dados do governo apontam que cerca de 503,8 mil beneficiários irão receber o Bolsa Família no estado neste mês de dezembro. Por outro lado, o último levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) demonstrou que o Rio Grande do Norte possui 480,2 mil empregados com carteira assinada. Isso gera uma diferença de aproximadamente 23,6 mil pessoas entre as duas situações.

No entanto, é importante destacar que os dados do Caged não levam em consideração alguns tipos de trabalhadores, como os servidores públicos, empresários e autônomos, por exemplo.

Bolsa Família em dezembro

O Bolsa Família começou a ser pago pelo governo nesta segunda-feira (11), e deve contar com um repasse de R$ 337,6 milhões para o estado do Rio Grande do Norte. Além disso, o valor médio que será recebido pelos beneficiários do programa no estado é de R$ 670,68, sendo que 83,3% das famílias que participam do programa são chefiadas por mulheres.

Ao contrário do panorama geral do estado, a capital Natal possui mais pessoas empregadas com carteira assinada do que beneficiários do Bolsa Família. Segundo o Caged, a cidade conta com pouco mais de 210 mil trabalhadores formais, porém possui apenas 78,7 mil beneficiários do programa social, de acordo com o governo. Na capital, o valor médio do benefício é de R$ 679,99.

Já em Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, as famílias que recebem o Bolsa Família representam apenas metade do número de trabalhadores com carteira assinada. Nesse sentido, são 34,8 mil beneficiários do Bolsa Família e 66,5 mil trabalhadores formais.

Parnamirim, terceira maior cidade do estado, também apresenta o mesmo comportamento de Natal e Mossoró. A cidade possui cerca de 42,3 mil pessoas empregadas com carteira assinada e 24.085 beneficiários do Bolsa Família.



Você também pode gostar:

Sendo assim, é possível estabelecer um padrão para o comportamento das cidades do Rio Grande do Norte. Em regra, as cidades menores possuem mais beneficiários do programa social do que empregados, relação que é invertida nas grandes cidades.

Pagamentos

O Bolsa Família é um benefício social pago para milhões de brasileiros por todo país que estejam em estado de vulnerabilidade econômica. Ele conta com critérios próprios para elegibilidade, assim como um procedimento específico para inscrição.

Os pagamentos do Bolsa Família em dezembro tiveram início nesta segunda-feira (11), e devem se estender até o dia 22. Como de costume, os valores estão sendo repassados de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Confira a seguir o calendário completo para dezembro:

NIS final 1: 11 de dezembro;

NIS final 2: 12 de dezembro;

NIS final 3: 13 de dezembro;

NIS final 4: 14 de dezembro;

NIS final 5: 15 de dezembro;

NIS final 6: 18 de dezembro;

NIS final 7: 19 de dezembro;

NIS final 8: 20 de dezembro;

NIS final 9: 21 de dezembro;

NIS final 0: 22 de dezembro.

Especialmente neste mês de dezembro, o governo decidiu realizar os pagamentos do Bolsa Família nos dez últimos dias úteis antes de 25 de dezembro, para que os beneficiários possam contar com o benefício para o natal. Normalmente, os pagamentos são feitos nos dez últimos dias úteis do mês.