ESTE método é EFICAZ para RECUPERAR dinheiro perdido em GOLPE DO PIX

Você já tomou conhecimento de que há uma maneira de obter compensação financeira em casos de fraude envolvendo PIX? Mesmo sendo uma informação relativamente antiga, uma parcela significativa da população não está ciente dessa alternativa.

Um estudo atual da fintech Silverguard, especializada em proteção monetária, aponta que a maioria dos cidadãos brasileiros não está familiarizada com o Mecanismo de Restituição Especial (MRE) para o PIX. Essa funcionalidade é crucial para reembolsar valores que foram desviados em golpes associados ao sistema de transferência instantânea.

Como ter reembolso em caso de golpe com PIX?

De maneira intrigante, mesmo entre indivíduos que sofreram prejuízos devido a fraudes com o PIX (uma proporção de 67% dos participantes da pesquisa), a ignorância sobre o reembolso permanece alta.

O sistema de transferência imediata de valores, criado pelo órgão regulador Banco Central do Brasil, representa uma inovação no cenário de movimentações financeiras. Afinal, ele objetiva simplificar as operações de envio e recebimento.

Contrastando com isso, o Mecanismo de Restituição para o PIX é um recurso exclusivo, elaborado especificamente para simplificar o ressarcimento em situações de enganos. Assim, aumentam-se as chances de recuperar o capital para as pessoas lesadas.

Entenda o funcionamento da restituição

O MRE é uma funcionalidade intrínseca ao ambiente do PIX. Seu principal propósito é otimizar o protocolo de ressarcimento em ocorrências de artimanhas e trapaças, elevando as possibilidades de reaquisição do dinheiro perdido, como citado.



Quando um indivíduo é vítima de um golpista, ele deve protocolar o pedido de reembolso junto à sua entidade bancária. O prazo é de, no máximo, de 80 dias subsequentes à operação fraudulenta.

Posteriormente, a instituição financeira realiza uma apuração meticulosa. Ela buscará identificar possíveis atividades ilícitas relacionadas à transação.

O acionamento do MRE do PIX: quando ocorre?

A ativação do ressarcimento é uma prerrogativa da instituição bancária e acontece em cenários muito específicos. Vamos esclarecer as situações que podem instigar esse mecanismo:

Dolos e estratagemas: Situações onde um cliente é exposto a manobras enganosas ou ardilosidades vinculadas ao PIX, sem necessariamente envolver violência;

Técnica de engano: Momentos em que o usuário é enganado por agentes maliciosos, induzindo-o a efetuar uma transferência que acarreta prejuízo financeiro;

Erro de crédito por desvios operacionais: O MRE pode ser mobilizado em contextos onde ocorre uma transferência não autorizada devido a imperfeições nos sistemas da entidade bancária, como, por exemplo, o envio repetitivo de uma operação por responsabilidade da instituição.

Como pleitear a restituição do PIX?

O trâmite para requerer o reembolso de uma operação PIX através do MRE se desenvolve da seguinte forma:

O cliente formaliza a queixa em seu banco, especificando os acontecimentos.

A entidade financeira avalia o incidente e, se considerado passível de MRE do PIX, bloqueia os fundos na conta do beneficiário da transação.

A análise do caso é concluída em um prazo de até sete dias. Caso não se detecte ilicitude, os recursos são liberados ao beneficiário.

Em cenários confirmados de fraude, a pessoa prejudicada é ressarcida em até 96 horas, podendo ser de forma completa ou parcial, conforme a circunstância.

É crucial enfatizar que a compensação não assegura uma restituição total. Em determinadas situações, a entidade pode recuperar apenas parte do valor no domínio fraudulento, resultando em um reembolso parcial.

Quando a restituição do Pix não se aplica?

É imperativo dizer que a restituição não é viável em algumas situações, incluindo:

Falha na Chave PIX: Momentos onde ocorrem equívocos na inserção da chave pelo consumidor.

PIX: Momentos onde ocorrem equívocos na inserção da chave pelo consumidor. Transferência Involuntária: Cenários onde o usuário efetua um repasse de forma equivocada a outro indivíduo.

Descontentamento Pós-Transação: Ocorrências em que o remetente lamenta ter realizado o PIX após sua efetivação.

Desavenças Mercantis entre Usuários: Conflitos entre duas partes (pessoa física ou jurídica) referentes a um PIX que engloba uma operação comercial.

Dessa forma, o MRE é projetado primordialmente para confrontar circunstâncias extremas. Assim, fornece uma solução específica para situações mais complexas de enganos e truques no contexto das transações financeiras imediatas.