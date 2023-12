ESTES são os melhores “TRUQUES” para aumentar score

No cenário econômico atual, o score assume a função importantíssima. Ele exerce impacto direto no financeiro do consumidor. Muito mais do que uma pontuação, opera como uma avaliação determinante da confiabilidade do cidadão aos olhos das financeiras.

E neste sentido, procuraremos deixar simples o conceito de score. Não somente esclareceremos o que significa, mas forneceremos também sugestões práticas a fim de aprimorar a pontuação.

Score: o que é exatamente?

Imagine o score como um espelho onde se reproduz todo o histórico financeiro, além de avaliar a habilidade dos compradores de cumprir as responsabilidades monetárias. Cada quitação, operação ou demora nas contas afeta a avaliação, tornando-se vital para as futuras transações de crédito.

A pontuação de crédito é computada considerando diversos elementos entrelaçados a fim de oferecer uma ampla visão da relação crédito/pagamento.

Principais pontos que contribuem com o aumento da pontuação

Registro de pagamento – É algo impactante. Nesse sentido, realizar pagamentos pontuais é essencial na manutenção da avaliação saudável. Dessa forma, atrasos e omissões no pagamento causam danos significativos na pontuação;

Período do crédito – Há quanto tempo o crédito é usado? Portanto, o histórico extenso comumente é considerado indicativo de estabilidade/responsabilidade financeira;

Variedade de crédito usado – Ter variedade de crédito equilibrada, como empréstimo, cartão de crédito e financiamento, é vantajoso para o score, desde que se gerencie de forma responsável;

Dívidas excessivas – As dívidas que se tem são cruciais no cálculo do score. Se você se atrasa frequentemente no pagamento ou passa do limite de crédito, é sinal para os avaliadores;

Histórico de crédito recente – Buscar linhas de crédito novas em pouco tempo indica risco, uma vez que parece que se está com dificuldades financeiras.

Como melhorar o score?



Existem formas específicas que impulsionam o score. Abaixo, seguem estratégias para aumentá-lo:

Pagamento pontual – Quite as contas antes de vencer. Pagamento em dia é essencial para manter o score positivo;

Redução das dívidas – Concentre-se na diminuição das dívidas, especialmente as com taxas elevadas. Isso impacta favoravelmente na pontuação;

Não usar o limite todo – Para manter a boa reputação, é aconselhável não usar o limite total disponível. Manter os saldos baixos contribui positivamente na avaliação do crédito;

Diversificação do crédito – Aumente as fontes de crédito, considerando cartões, financiamentos e empréstimos. Mas, certifique-se de gerenciar as fontes do crédito de forma controlada e responsável.

Consequências da pontuação baixa

O índice baixo acarreta implicações significativas, como:

Taxa de juros elevada – Se tiver condições de crédito, a taxa de juros pode ser mais alta consideravelmente, o que amplia o custo total;

Restrição financeira – Enfrentar dificuldades na obtenção de empréstimos, financiamentos e locações pela desconfiança dos credores.

Portanto, manter um ótimo relacionamento no mercado demanda a manutenção de um score de crédito positivo. Nesse sentido, verificar regularmente o índice, adotando medidas para aumentá-lo são formas de assegurar as oportunidades financeiras bem vantajosas. Assim, ações pequenas hoje impactam substancialmente o futuro financeiro.

Score baixo e endividamento

Conforme destacado, se o score está baixo, obter crédito é mais difícil, com taxas de juros mais altas. Para os que enfrentam tal circunstância, é essencial implementar as estratégias eficazes revertendo o cenário.

Recuperação gradual

Recuperar a pontuação, assim como sair das dívidas, requer disciplina financeira e paciência. Primeiramente, é crucial a identificação e organização das dívidas, priorizando os pagamentos. A negociação com credores para determinar um plano de pagamento viável é uma alternativa.

Além do mais, é essencial ter um histórico consistente dos pagamentos, evitando novas dívidas, adotando práticas responsáveis de crédito.

Monitoramento e educação financeira

Investir na educação financeira é crucial para a jornada da recuperação. Entender certos hábitos que acabam com o score baixo, aprendendo a gerenciar as finanças eficazmente são passos essenciais.

O uso das ferramentas para de monitoramento do crédito, tal como a verificação do score regularmente, auxiliam no acompanhamento de uma evolução positiva. Ao implementar essas medidas consistentes, é interessante reverter os cenários ruins e construir a base financeira sólida para um futuro.