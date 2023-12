Estreante do ano de 2023 no MMA Fighting: Diego Lopes

Lutas de última hora sempre foram um caminho para entrar no UFC, mas nem todos esses combates são medidos da mesma forma.

Para Diego Lopes, ele aceitou a oportunidade de fazer sua estreia no octógono com apenas cinco dias de antecedência e teve que enfrentar o invicto russo Movsar Evloev, que tem sido frequentemente apontado como um futuro candidato ao título e já está entre os 10 primeiros no ranking dos penas. . Enquanto isso, Lopes chegou mancando ao UFC com um cartel de 1-2 nas últimas três lutas, que incluiu uma derrota por decisão para Joanderson Brito em uma Série de concorrentes aparência.

Quando foi anunciado como oponente de Evloev, Lopes ainda era relativamente desconhecido, ainda sem uma página na Wikipédia, e havia muito mais comentários sobre seu cabelo bagunçado pelo vento – o que vai fazer você acreditar que esta noite é a noite em que ele vai se apaixonar por você (de novo ) – em vez de alguém falar muito sobre suas chances de realmente vencer. Ele era semelhante ao Camper No. 3 enfrentando Jason Voorhees em qualquer um dos Sexta-feira 13 filmes.

Mas então aconteceu uma coisa estranha: Lopes fez uma briga de cães.

Ele trouxe a batalha para Evloev e os pesos penas finalmente se envolveram em uma guerra de três rounds que viu Lopes ser lançado após finalização na tentativa de causar a reviravolta. Embora Evloev finalmente tenha recebido a aprovação no placar, Lopes saiu com um novo respeito entre os fãs, bem como a admiração do CEO do UFC, Dana White, que terminou com ele ganhando todo o seu prêmio de luta e honras de Luta da Noite como bônus.

É uma história alegre, mas Lopes não se contentou em ser lembrado apenas como o lutador de última hora que QUASE venceu no UFC.

Nas duas apresentações seguintes, Lopes provou que pertencia, demolindo Gavin Tucker e Pat Sabatini em lutas consecutivas, sem que nenhum deles ultrapassasse a marca de dois minutos do round inicial. Lopes jogou a cautela ao vento, buscando finalizações que deixassem Demian Maia orgulhoso, mostrando que levar Evloev a uma decisão difícil não foi por acaso.

Mesmo com uma derrota no cartel em 2023, Lopes ainda conseguiu deixar uma primeira impressão indelével, avisando a todos os pesos-penas do ranking que vem disputar sua vaga no novo ano. Ele pode parecer um figurante de um vídeo do Fall Out Boy de 2005, mas não se engane, esse garoto emo com certeza vai chutar sua bunda se você tentar roubar o dinheiro do almoço dele.

Getty Images, Luta de MMA

2. BO NICKAL

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Se houvesse um prêmio separado para o prospecto mais badalado do ano, Bo Nickal venceria de forma esmagadora.

O lutador de 27 anos que virou lutador já carregava o peso do mundo sobre os ombros quando declarou sua intenção de competir no MMA após se tornar tricampeão da NCAA na Penn State e ter seus sonhos olímpicos frustrados pelo companheiro de equipe David Taylor.

Em vez de esperar por outra chance nos Jogos de 2024, Nickal fez a transição para o MMA enquanto treinava ao lado de uma sala cheia de assassinos no American Top Team, na Flórida. O pedigree atlético estava lá, mas ele ainda precisava evoluir e aprender o suficiente sobre o esporte para mostrar que era mais do que apenas um lutador com quedas quase imparáveis.

Havia tanta expectativa em torno de Nickal que suas duas lutas amadoras ganharam muita atenção, mas nada como o que aconteceu depois que ele nocauteou 33 segundos em sua estreia profissional e imediatamente ganhou uma chance pelo UFC. Série de concorrentes. Nickal passou duas lutas lá – com menos de dois minutos de tempo total de luta – antes de finalmente fazer sua estreia no UFC em março.

Nickal ainda conquistou uma vaga no card principal do UFC 285 no pay-per-view em sua estreia, o que nunca acontece, pelo menos não para um lutador com cartel de 3 a 0 na carreira. Ele precisou de um pouco mais de tempo para conseguir sua primeira vitória no UFC – Jamie Pickett quase sobreviveu por três minutos inteiros – mas o resultado ainda foi o mesmo, com Nickal conseguindo outra finalização dominante. Sua segunda luta acabou contra um adversário de última hora, e Nickal fez parecer que sim, marcando um nocaute em 38 segundos para dar as boas-vindas a Val Woodburn ao UFC.

Nickal optou por não aproveitar essas vitórias com uma reviravolta rápida para uma possível terceira luta em 2023 ou ele poderia ter conquistado o primeiro lugar como Estreante do Ano. De qualquer forma, Nickal pode ser a pessoa na lista mais adequada para se tornar um campeão do UFC um dia – incluindo pelo menos um crente ridículo que diz que já está preparado para ganhar o título – e dada a sua rápida ascensão ao sucesso, ele provavelmente venceu. não preciso esperar muito para chegar lá.

3. CÉDRIC DOUMBE

PFL

A derrota do UFC foi o ganho do PFL com o dinâmico atacante Cedric Doumbe, que acabou com o “co-líder” do MMA após uma tentativa fracassada de estrear no octógono, que foi cancelada em parte devido a regras da Federação Francesa de MMA e também graças a pré- -lutar contra exames médicos que revelaram um sangramento em seu cérebro.

Felizmente, Doumbe finalmente recebeu um atestado de saúde e o PFL o agarrou rapidamente. À medida que a promoção continua a expandir-se para novos mercados, com especial enfoque na Europa, o Doumbe era o produto perfeito para ser lançado quando o PFL chegou a França.

É seguro dizer que Doumbe não decepcionou.

Como um kickboxer com surpreendentes 45 nocautes em seu currículo, Doumbe entregar qualquer coisa menos do que uma finalização de cair o queixo quase teria sido visto como um fracasso. Felizmente, o camaronês de 31 anos, que agora chama a França de sua casa, compensou a atenção que lhe foi dada com um nocaute violento de nove segundos.

Há uma razão pela qual seu apelido é “O Melhor”, porque é isso que Doumbe tem sido durante grande parte de sua carreira, mas agora ele tentará seguir os passos de lutadores como Alex Pereira e Israel Adesanya como kickboxers que causaram um enorme impacto após a transição para o MMA.

É difícil avaliar o teto de Doumbe no MMA com apenas cinco lutas em seu cartel até o momento, mas há poucas dúvidas de que o mundo estará de olho para ver como ele se sai.

4. IKRAM ALISKEROV

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Não está claro se Ikram Aliskerov é uma gíria russa para “ser humano aterrorizante”, mas essa deveria ser a tradução para esta bola de demolição dos pesos médios.

Antes de ingressar no elenco do UFC, Aliskerov acumulou um recorde de 13-1 com apenas quatro decisões ao longo do caminho. Sua única derrota veio por nocaute para o terrível humano Khamzat Chimaev em 2019.

Desde então, Aliskerov conquistou sete vitórias consecutivas, incluindo seis por nocaute ou finalização. Ele conquistou seu contrato com o UFC após despachar Mario Souza com uma kimura no primeiro round no evento da promoção Série Concorrente, e então precisou de apenas mais um segundo para eliminar Phil Hawes, famoso homem do hype de Dillon Danis, em sua estreia no octógono.

Ele seguiu esse desempenho com um nocaute devastador com uma joelhada voadora sobre Warlley Alves, que lhe rendeu o bônus de Performance da Noite.

Se Nickal não é a coisa mais certa nesta lista, Aliskerov está em segundo lugar. Não é impossível imaginar que exista um mundo onde esses dois monstros se enfrentarão um dia com o título do UFC em jogo.

Luta do ano em 2025, alguém? Vamos pelo menos marcar isso como uma possibilidade agora.

5. JESUS ​​​​PINEDO

Foto de Cooper Neill/Getty Images

Assim como Diego Lopes, o ano não começou com vitória de Jesus Pinedo, mas ele é o único lutador da lista que fecha 2023 com um salário de US$ 1 milhão na conta bancária.

Depois de cair por decisão dividida para Gabriel Braga no início da temporada do PFL, o peso pena de 27 anos estava basicamente em modo de vida ou morte rumo à próxima luta contra o campeão de 2022, Brendan Loughnane. No papel, parecia que o PFL estava alimentando Pinedo com os lobos, ao mesmo tempo que dava a Loughnane a chance de garantir sua vaga nos playoffs, onde Loughnane sem dúvida buscaria uma segunda sequência consecutiva no campeonato.

Isso não funcionou muito bem para Loughnane, no entanto, depois que Pinedo o acertou com uma enorme joelhada na cabeça, seguida por alguns punhos em martelo que encerraram a luta em apenas 94 segundos. A vitória abriu a passagem de Pinedo para os playoffs, onde ele mostrou seu poder de finalização com um nocaute no segundo round sobre o eterno candidato ao PFL, Bubba Jenkins.

Depois, na final, Pinedo teve a chance de vingança ao derrotar o Braga na revanche, mas desta vez os juízes tiveram a noite de folga. Pinedo teve um desempenho estelar antes de uma combinação de golpes violentos colocar o Braga de pé, com o árbitro finalmente salvando-o de mais lesões.

Pinedo foi premiado com o título peso pena do PFL 2023 e um salário de sete dígitos, o que encerrou um ano notável para um dos mais novos milionários do MMA.

Veja como foi a votação para o Rookie of the Year de 2023 do MMA Fighting.

Luta de MMA

MENÇÕES HONROSAS