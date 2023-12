Estrela da novela ‘One Life to Live’ Kamar de los Reyes morre aos 56 anos devido ao câncer

Embora de los Reyes talvez seja mais lembrado por seu papel como Antonio Vega em ‘One Life to Live’ – no qual ele apareceu em 287 episódios – os fãs de videogame provavelmente o reconhecem também… como ele dublou o vilão Raul Menendez na série ‘Call of Duty’.

de los Reyes também tinha um currículo impressionante fora disso. Além de seu trabalho em ‘OLTL’ e ‘COD’ – ele também estrelou programas como ‘Sleepy Hallow’, ‘All American’, ‘The Rookie’, ‘Reed Between the Lines’, ‘Promised Land’, ‘Four Corners’, ‘Valley of the Dolls’, ‘ER’ … bem como ator convidado em ‘Law & Order’, ‘CSI’, ‘The Mentalist’ e muito mais.