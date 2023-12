Estrela do Bengals deve perder várias semanas com ombro separado

Tele Cincinnati Bengals perdido Joe Burrow para a temporada, mas eles encontraram maneiras de vencer com reforços Jake Browning quando muitos esperavam que eles desistissem. Mas a perda de outra estrela ofensiva pode ser um fardo muito pesado para o Bengalas aguentar.

Os Bengals aprenderam na noite de segunda-feira que o wide receiver Ja’Marr Chase sofreu um ombro separado durante a sua Vitória por 27 a 24 na prorrogação contra o Minnesota Vikings no sábado. Isso poderia atrapalhar o ímpeto Cincinnati construiu sob Browning – e ameaça interromper sua seqüência de três vitórias consecutivas, que estará em jogo no próximo sábado contra o rival Pittsburgh Steelers.

LeBron James abençoa Ja’Marr Chase com edição especial de chuteiras Fruity PebblesParker Johnson

A temporada de Chase acabou?

Perseguir deverá perder pelo menos a partida de sábado contra o ladrões, que estão 7-7 e precisam desesperadamente de uma vitória para voltar à disputa dos playoffs. Mas NFL interno Ian Rapoport relatou que a ausência de Chase na escalação pode facilmente se estender pelas próximas semanas. A temporada regular do Bengals termina em 7 de janeiro contra o Cleveland Browns.

Chase alcançou um ponto alto na carreira 93 passes nesta temporada para 1.156 jardas e sete touchdowns. As duas vezes Pro Bowl a seleção tem sido uma força estabilizadora em um ataque que não tem ocorrido Toca desde meados de novembro e também não tinha colega receptor Tee Higgins durante quase todo o mês de novembro. Chase é um receptor número 1 inquestionável – e dependerá de Higgins, Tyler Boyde Joe Mixon para carregar a carga enquanto ele estiver indisponível.

Onde está Cincinnati na imagem dos playoffs da AFC?

Os Bengals estão agarrados à sexta cabeça-de-chave no AFC e é uma das quatro equipes com um recorde de vitórias e derrotas por 8-6. O Colts de Indianápolis e Houston Texanos estão amarrados com o Jaguares de Jacksonville em uma corrida de três vias pelo AFC Sul coroa e pelo menos uma vaga como wild card – todas as três equipes têm registros de 8-6. O Notas de búfalo também estão avançando nos playoffs e suas esperanças aumentaram após uma vitória dominante por 31 a 10 sobre o Dallas Cowboys no domingo.

Mas a perda do Chase – potencialmente pelo restante da temporada regular – pode ser a oportunidade que times como o Contas, Coltse Texanos necessário. E dentro desse trio de equipes, Houston espera-se que recupere o novato estrela CJ Stroud (concussão) para o confronto da semana 16 contra o 9-5 Marronsenquanto Índia correndo de volta Jonathan Taylor está prestes a retornar de uma cirurgia no polegar.