Estrela pornô e produtor Michael Lucas criticado por assinar com foguete israelense

Lucas postou no início deste mês: “Hahaha, na verdade pedi para escrever meu nome”, e incluiu uma foto de seu John Hancock no foguete.

Várias estrelas pornôs disseram que não trabalharão mais em seu estúdio. Shahrokh Mosavinejad respondeu: “Qualquer pessoa que pensa que escrever notas sobre mísseis é algum tipo de flexão doentia é um cúmplice do assassinato e genocídio de civis #palestinos inocentes, no meu livro”.

A estrela pornô Sean Xavier escreveu: “Não quero chamar mais atenção para a postagem; acho-a ao mesmo tempo triste e repreensível. trabalhar com eles.”

Lucas tem sido um firme defensor de Israel há anos. Um de seus filmes, “Homens de Israel”, contou com um elenco totalmente judeu… o primeiro desse tipo na indústria.

Lucas disse ao NY Post: “As pessoas que tentam me cancelar nada mais são do que vis anti-semitas. Não há outra explicação para tanto ódio pelos israelitas e tanto apoio às pessoas que assassinariam judeus e gays das formas mais bárbaras. Não me sinto intimidado por isso e não vou deletar o tweet, não importa quantas ameaças eu continue recebendo.”