Estudante pró-palestiniano de Yale escala Menorá e planta bandeira palestina

Um estudante pró-Palestina em Yale tentou cooptar o símbolo do atual feriado judaico plantando uma bandeira palestina numa menorá.

O estudante escalou a enorme menorá, o símbolo do Hanukkah, enquanto outros gritavam: “Abaixem-se!” e “Parece ruim para nós”.

É o mais recente conflito nos campi universitários de todo o país – especialmente faculdades e universidades de elite. Como sabem, a Presidente da Universidade da Pensilvânia demitiu-se no sábado, após uma torrente de críticas sobre o seu testemunho no Congresso na segunda-feira, onde ela não deveria ter dito abertamente que pedir o genocídio dos judeus era intimidação ou assédio.

TMZ. com

Tivemos um defensor da liberdade de expressão no “TMZ Live” de sexta-feira, que concordou com o presidente da Univ. da Pensilvânia, mas parecia ter uma opinião diferente de que os manifestantes eram membros da KKK com uma mensagem semelhante contra os negros.