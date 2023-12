Estudantes se penduram na beira de um prédio para se esconder de um atirador em tiroteio em massa em Praga

Uma cena inacreditável em Praga, quando estudantes encontram segurança no parapeito de um prédio, depois que um homem armado abriu fogo dentro de um prédio universitário… com várias pessoas supostamente mortas.

O momento terrível aconteceu na quinta-feira na Universidade Charles, na Praça Jan Palach, a maior e mais antiga universidade da República Tcheca. Atualmente não está claro como as coisas começaram, mas as imagens da cena mostram um grupo de estudantes pendurados no prédio, tentando sair da linha de visão do atirador.

Parece que a certa altura o atirador chegou perto dos estudantes, porque também foi visto no telhado… com o rifle apontado para o chão abaixo.

No meio do ataque, o departamento de filosofia da escola foi evacuado… com várias pessoas vistas fugindo do local. Um e-mail enviado aos funcionários dizia ao corpo docente: “Não vá a lugar nenhum, se estiver nos escritórios, tranque-os e coloque os móveis na frente da porta, apague as luzes”.