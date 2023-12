Estudo aponta dados IMPRESSIONANTES sobre brasileiros com dívidas

De acordo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com a MFM Tecnologia, oito em cada dez famílias brasileiras estão endividadas, e um terço já conta com as dívidas em situação de atraso. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (7), através do relatório Raio-x dos Brasileiros em Situação de Inadimplência. Segundo o relatório, a situação das famílias brasileiras ainda é preocupante, mesmo após uma redução no endividamento, que teve seu auge na pandemia de Covid-19.

O estudo, que busca refletir a situação da inadimplência no Brasil, contou com a realização de 983 entrevistas na internet. Além disso, o questionário foi aplicado no período entre 11 e 12 de setembro de 2023, envolvendo homens e mulheres de todos os estados brasileiros.

O foco da pesquisa foi entender quais as causas por trás das dívidas contraídas pelas famílias brasileiras. Dessa forma, o objetivo foi identificar a origem das dívidas, assim como entender as percepções dos entrevistados sobre a perspectiva futura de quitar os débitos em aberto. A pesquisa também buscou verificar como a inadimplência afeta a vida pessoal dos brasileiros, e como os círculos sociais podem influenciar a vida financeira das pessoas.

Cartão de crédito é o maior causador de dívidas em atraso

O cartão de crédito continua sendo o maior causador das dívidas em atraso, segundo a pesquisa. Nesse sentido, o cartão gerou 60% dos débitos em situação de inadimplência neste ano, valor 4 pontos percentuais maior do que o registrado em 2022 (56%).

O desafio de pagar dívidas, empréstimos e empréstimos a bancos e instituições financeiras é um desafio complexo para muitos brasileiros. 43% da população enfrenta hoje esta situação, um aumento em relação ao ano passado, quando a proporção era de 40%.

Além disso, os brasileiros também estão acumulando dívidas provenientes de diversas fontes, incluindo cheque especial (19%), contas de serviços básicos como luz, gás e água (17%), impostos como IPVA e IPTU (15%), despesas com celular (14%) e compras realizadas em lojas de departamento (12%).

Outros tipos de dívida incluem assinaturas de internet e TV a cabo, que representam 10% do total, seguidas de planos de saúde (6%), despesas de supermercado (5%) e mensalidades escolares (4%). taxas de condomínio (4%). %), pagamentos a fabricantes para revenda de produtos (3%), compras em lojas de artigos esportivos (1%) e outras categorias (2%).



Estratégias para pagar as contas

Quando perguntados sobre qual a estratégia para quitar as dívidas, os brasileiros em situação de inadimplência, em sua maioria, responderam economizar dinheiro (60%). Outra solução recorrente foi a renegociação de dívidas (38%), percentual que aumentou com relação ao ano passado, quando estava em 31%.

Segundo a pesquisa, o número de pessoas que conseguiram atingir uma vida financeira estável foi de 20% em 2022 para 24% neste ano. No entanto, o percentual de brasileiros que consideram uma melhora na economia do país, permitindo a melhoria da situação financeira, caiu de 29% para 20%.

A maioria dos brasileiros com dívidas afirma que um crédito mais barato e acessível teria um grande impacto em suas vidas financeiras. Dentre os endividados, inclusive, 56% acreditam que mais informações sobre a organização do próprio orçamento também seria de grande ajuda.