estudo sobre o Pix revela dados IMPRESSIONANTES; Confira

Uma pesquisa conduzida pela fintech Koin, especializada em soluções de “Buy now, pay later” (“compre agora, pague depois”), revelou que cerca de 30% dos brasileiros planejam quitar as contas do início do ano com o Pix. As contas incluem o IPTU, IPVA e até mesmo matrículas escolares.

De acordo com o levantamento, o Pix desponta como a principal escolha de pagamento para 26,7% dos entrevistados, superando outras opções tradicionais. Em segundo lugar, o cartão de crédito é mencionado por 21,1% dos participantes como a forma preferencial de quitação dessas obrigações financeiras.

A pesquisa também aponta que 14,4% dos brasileiros pretendem parcelar as despesas utilizando boleto bancário, enquanto 14,2% optarão por pagar em espécie. Essa mudança no comportamento de pagamento sugere uma crescente aceitação e confiança no sistema Pix como uma alternativa segura e conveniente para lidar com despesas recorrentes no início do ano.

“Existem várias modalidades do Pix, entre elas o garantido e o parcelado, que geram alternativas de pagamento. Eles também são aceitos em todos os estabelecimentos e órgãos públicos, o que facilita ainda mais a vida das pessoas.”, disse Juana Angelin, COO da Koin.

Popularidade do sistema de pagamentos

Para Juana Angelin, a popularidade crescente do Pix como método de pagamento é impulsionada por sua praticidade e flexibilidade. A executiva ressalta que, além de oferecer uma alternativa mais econômica em comparação a outros meios de pagamento, o Pix tem sido incentivado por lojistas para impulsionar as vendas.

“Com um custo menor comparado a outros meios, lojistas também incentivam para que as vendas sejam feitas via Pix […] Sua versatilidade contribui para sua popularidade”, afirma.

Segundo Angelin, que compartilhou suas percepções sobre o Pix, as opções de Pix parcelado apresentam vantagens significativas para os consumidores. Ela destaca a segurança do método, sem risco de fraudes, e a aprovação em tempo real como fatores determinantes. Além disso, ressalta que as opções de parcelamento podem ser escolhidas com ou sem juros, proporcionando uma flexibilidade adicional aos consumidores.

A pesquisa que embasa essas observações foi conduzida no mês de novembro, com a participação de 743 pessoas em todas as regiões do país. A margem de confiança do estudo é de 95%.



Você também pode gostar:

Saiba como pagar contas com o Pix

Pagar contas utilizando o Pix é um processo simples e eficiente. Para isso, os usuários devem abrir o aplicativo do banco e localizar a área Pix no menu inicial. Dentro da opção Pix, será preciso escolher a função de Pagamento. Alguns aplicativos podem ter termos diferentes, como “Pagar Contas” ou “Realizar Pagamento”.

Em seguida, os usuários devem inserir os dados necessários para identificar o destinatário do pagamento. Isso pode incluir a chave Pix do recebedor (como o CPF, e-mail, número de telefone ou chave aleatória) ou, em alguns casos, a leitura de um QR Code.

Após inserir o destinatário, o usuário deve preencher o valor que deseja enviar. Em alguns casos é possível selecionar a opção de pagamento à vista ou parcelado. Por fim, basta revisar todas as informações fornecidas, como o valor e os dados do destinatário e inserir a senha para concluir a operação. Mais informações sobre o sistema Pix podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco Central.