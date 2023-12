ET Animatronic Head é vendido por US$ 635 mil em leilão

A cabeça animatrônica mecânica original de Steven Spielberg‘ET The Extra-Terrestrial’ foi vendido e, como seria de esperar … recebeu um lance final astronômico.

A quantia colossal de US$ 635.000 foi desembolsada pela peça icônica criada pelo lendário artista de efeitos especiais Carlos Rambaldi. É composto por uma estrutura de metal e uma camada externa de espuma de látex, que pode ativar a pulsação das veias em algumas cenas em close.

O filme de 1982 girava em torno de um menino que fazia amizade com um alienígena preso na Terra… catapultando gente como Drew Barrymore dar Henrique Tomás ao mega-estrelato.

A venda foi feita através do Julien’s Auction, que uniu forças com a TCM Presents durante um evento de leilão repleto de estrelas de 4 dias intitulado “Hollywood Legends” – e tudo começou quinta-feira com uma noite temática “Robôs, Feiticeiros, Heróis e Alienígenas”. em Beverly Hills.

Outras recordações da cultura pop leiloadas incluíram um robô modelo B-9 “Perdido no Espaço” vendido por US$ 455 mil… e uma espada “Conan, o Destruidor” que rendeu US$ 45.500 – 4 vezes mais do que foi estimado em bolsa.