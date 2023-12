Eu só consigo o DESCONTO de 65% na Conta de Luz através do CadÚnico?

O Governo Federal se prepara para implementar um grande plano de assistência às famílias de baixa renda com o lançamento do programa Tarifa Social 2024. O programa tem como objetivo principal reduzir as despesas de energia elétrica para diversas famílias brasileiras. Neste artigo, vamos detalhar como o CadÚnico pode ajudar a reduzir sua conta de energia elétrica.

O que é o CadÚnico?

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como CadÚnico, é uma ferramenta que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população.

O Programa Tarifa Social 2024

O programa Tarifa Social 2024 promete trazer oportunidades significativas de economia para as famílias de baixa renda. A partir de 2024, estima-se que cerca de 600 mil famílias brasileiras poderão solicitar a tarifa social e obter grandes descontos em suas contas de luz elétrica.

Como funciona o programa?

O programa Tarifa Social, que já está em vigor há cerca de 21 anos, é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ele funciona de maneira cumulativa na categoria de tarifa residencial, seguindo critérios específicos de consumo mensal. O programa é financiado pelo Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) e pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

Quem pode se beneficiar?

Para ter acesso aos benefícios, os candidatos devem atender a alguns critérios:



Ser cliente residencial de baixa renda;

Estar inscrito no CadÚnico;

Ter uma renda familiar mensal per capita inferior a meio salário mínimo;

Famílias que têm pessoas com deficiência que necessitam do uso contínuo de aparelho elétrico, a renda mensal deve ser de até três salários mínimos.

Estas medidas são adotadas para garantir que o benefício seja direcionado às famílias de baixa renda que mais precisam desta assistência, acessibilizando a energia elétrica a todos.

Descontos oferecidos

Os descontos oferecidos pelo programa variam de acordo com a faixa de consumo e a tarifa praticada na região. Eles são estabelecidos da seguinte maneira:

65% de desconto para consumo entre 0 e 30 kWh;

40% de desconto para consumo entre 31 e 100 kWh;

10% de desconto para consumo entre 101 e 220 kWh;

Não há descontos oferecidos para consumos acima de 221 kWh.

Consumo consciente

A estratégia do programa é incentivar o consumo consciente de energia, beneficiando principalmente as famílias com um consumo menor.

O programa Tarifa Social 2024, aliado ao CadÚnico, promete trazer alívio significativo para as famílias de baixa renda no Brasil. Com a possibilidade de descontos substanciais na conta de energia elétrica, muitas famílias que lutam com despesas elevadas poderão respirar um pouco mais aliviadas.

Com o apoio do CadÚnico, é possível identificar as famílias que mais necessitam dessa assistência. Assim, o programa garante que a ajuda seja direcionada para aqueles que realmente precisam.

Se você se encaixa nos critérios, não perca a oportunidade de se beneficiar deste programa. Inscreva-se no CadÚnico e aguarde a implementação do Tarifa Social 2024.

Dicas de como economizar energia elétrica

Aproveite a Iluminação Natural

A iluminação natural é uma das maneiras mais fáceis e benéficas de economizar energia em casa. Utilizando a luz do sol ao máximo, você pode diminuir a necessidade de luzes artificiais, proporcionando mais conforto visual e bem-estar.

Evite o Bloqueio da Luz Natural

Móveis maiores, como estantes e guarda-roupas, podem bloquear a luz natural. Portanto, certifique-se de que eles não estejam impedindo a luz do sol de entrar em sua casa. Cores claras nas paredes também ajudam a refletir melhor a iluminação natural.

Use Espelhos para Refletir Luz

Os espelhos podem ser uma ótima maneira de ampliar a iluminação natural em sua casa. Além de proporcionar uma sensação de amplitude, eles ajudam a iluminar os cômodos refletindo a luz.

Troque as Lâmpadas

As lâmpadas representam cerca de 20% do consumo total de energia de uma casa. Sendo assim, substituí-las por modelos que consomem menos energia pode fazer uma grande diferença na sua conta de luz.

Evite Lâmpadas Incandescentes

As lâmpadas incandescentes são os modelos que mais consomem energia. Portanto, substituí-las por lâmpadas mais eficientes é uma das principais dicas para economizar energia em casa.

Prefira Lâmpadas de LED

As lâmpadas de LED são 80% mais econômicas do que as incandescentes e 30% mais econômicas do que as fluorescentes. Embora possam ser um pouco mais caras inicialmente, elas duram mais e consomem menos energia, o que significa que você economizará dinheiro a longo prazo.

Desligue os Aparelhos Eletrônicos

Muitas pessoas não sabem, mas deixar os aparelhos eletrônicos na tomada quando não estão em uso pode consumir uma quantidade significativa de energia. Esta seção irá fornecer algumas dicas sobre como evitar esse desperdício.

Desligue a Televisão

A televisão é um dos aparelhos que mais consomem energia quando deixados na tomada. Tente desligá-la completamente quando não estiver assistindo.

Verifique a Vedação da Geladeira

A borracha da porta da geladeira é responsável por manter o ar frio dentro do eletrodoméstico. Se estiver danificada, a geladeira terá que trabalhar mais para manter a temperatura interna, consumindo mais energia.

Com essas pequenas atitudes, é possível alcançar grandes resultados na redução da sua conta de luz. Além disso, ao seguir essas dicas, você estará contribuindo para um estilo de vida mais sustentável.