Ewave do Brasil CONTRATA no Sudeste e no Sul; Confira!

A Ewave do Brasil, empresa provedora de soluções de Tecnologia da Informação, especialista em desenvolvimento, implantação e integração de sistemas que atua com o objetivo de criar valor real de negócio, está com novas vagas abertas.

Sendo assim, antes mesmo de falar um pouco mais sobre a Ewave do Brasil e sua atuação, consulte a lista de oportunidades disponíveis abaixo:

Desenvolvedor (a) Node.Js Back-end – São Paulo – SP – Programador / Desenvolvedor;

Especialista de Televendas – Curitiba – PR – Telemarketing / Call Center Ativo: Prospecção de clientes. Venda por telefone de produtos e serviços (seminários e cursos); Emissão de pedidos; Envio de propostas; Pesquisa de mercado/clientes;

Analista de Segurança da Informação – São Paulo – SP – Segurança da Informação;

Assistente Comercial – São Paulo – SP – Venda Externa: Interação com clientes, equipes e departamentos internos. Auxilio ao nosso Diretor Comercial e equipe. Visitas a clientes, equipe e reuniões internas presenciais;

Analista de Testes – Curitiba – PR – Análise de Sistema;

Estagiário (a) de Direito – Curitiba – PR – Advocacia Geral;

Analista Protheus – Curitiba – PR – ERP / CRM / Sistemas Integrados;

Especialista de Redes – Curitiba – PR – Administrador de Redes;

Analista BI Pleno (Suporte) – Santos – SP – TI: Orientar analistas; Mexer com relatórios; Analisar demandas; Entender os dados;

Analista de Sustentação .NET – São Bernardo do Campo – SP – Análise de Sistema;

Gerente de Projetos de TI (Engenharia) – Curitiba – PR – Engenharia Telecomunicações;

Analista RPA – Curitiba – PR – Análise de Sistema;

Desenvolvedor .NET – Curitiba – PR – Programador / Desenvolvedor;

Desenvolvedor Java – Curitiba – PR – Programador / Desenvolvedor.

Mais sobre a Ewave do Brasil

Sobre a Ewave do Brasil, é interessante destacar que a marca faz parte do Grupo Israelense Ewave, fundado em 1999. Atualmente, o Grupo possui cerca de 18 empresas nas áreas de tecnologia, medicina e imobiliário. Não à toa, é um dos principais fornecedores de serviços de soluções de tecnologia do país.

Além disso, sua expertise inclui desenvolvimento e integração de sistemas, serviços de hunting e alocação de profissionais de TI. Trabalha em parceria com os principais fornecedores mundiais de plataformas tecnológicas como: IBM, Microsoft, Oracle, Delphix, EMC e VMware.

Como enviar o seu portfólio?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa ACESSAR A PÁGINA da InfoJobs, onde a empresa está oferecendo as oportunidades. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.



