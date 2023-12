Ex-afirma que a estrela de ‘Bling Empire’ Jessey Lee abusou dela e de crianças em processo de TRO

Cristal Hoang Lee – que já foi casada com Jessey e tem 2 filhos com ele – correu ao tribunal em Los Angeles esta semana para pedir uma ordem de restrição temporária… e seus documentos, obtidos pelo TMZ, incluem alegações chocantes de violência.

No pedido de TRO, Crystal afirma que a data mais recente do suposto abuso de Jessey contra ela foi em novembro. 25 deste ano… e ela afirma que ele bateu em um de seus filhos quando eles não dormiam. Ela também alegou que ele causou um aborto espontâneo, mas os documentos não incluem mais detalhes.

Se você ler os documentos… ela lista várias outras alegações de abuso de anos anteriores – desde bater nas crianças até bater nela, deixar a família jogar, desenraizar as crianças e colocá-las em escolas diferentes.

O representante de Jesse nos disse: “O Sr. Lee não tem conhecimento desta ordem de restrição. Na verdade, ele recebeu uma ordem de restrição contra a Sra. Hoang em 21 de novembro. Ele recebeu a custódia total e exclusiva dos filhos e eles atualmente moram com ele. Sra. . Hoang não tem acesso ou direitos parentais. Não há absolutamente nenhuma verdade em nenhuma dessas alegações.”

Veja bem… As afirmações de Crystal acontecem mais de 2 anos depois que Jessey deixou abruptamente “Bling Empire” com sua então esposa Cherie – e embora eles nos tenham dito na época que estavam se concentrando em outros empreendimentos familiares, havia especulações de que Crystal estava no centro da decisão.