Ex-arquivos do ex-astro do tênis David Nalbandian para ordem de restrição por câmera escondida

Estrela do tênis David Nalbandian A ex-namorada de Wimbledon entrou com pedido de ordem de restrição… depois que a finalista de Wimbledon de 2002 supostamente escondeu uma câmera de segurança na casa em que ela estava e a gravou secretamente nua.

Araceli Torrado – que namorou o atleta argentino de 41 anos por vários meses antes de se separar em junho de 2023 – está acusando Nalbandian de instalar o dispositivo de gravação na saída de ar do quarto após a separação… o que foi descoberto por seu irmão quando ele notei uma luz brilhante.

Na época, Torrado afirmou que a câmera estava configurada há tempo suficiente para gravar imagens dela nua… bem como outros momentos privados com familiares e amigos.

De acordo com relatórios Torrado compareceu perante um juiz esta semana para responder às suas acusações de perseguição e assédio… exigindo que Nalbandian entregasse todos os seus dispositivos eletrônicos – alegando pânico sobre o que poderia estar em seu telefone ou outros aplicativos.

– Este vídeo mostra uma câmera escondida no apartamento da ex-namorada de Nalbandian sendo encontrada.

Nalbandian jogou profissionalmente de 2000 a 2013… tornando-se tão alto quanto o No. Jogador classificado em terceiro lugar no mundo em 2006. Ele alcançou as semifinais nos Abertos da Austrália, da França e dos Estados Unidos uma vez em sua carreira – postando um recorde geral de 383-192.