Ex-astro da NFL Willis McGahee diz que teve pensamentos suicidas após a aposentadoria

Ex-running back da NFL Willis McGahee está se abrindo sobre o lugar sombrio em que se encontrava depois que sua carreira terminou em 2013… revelando que ele pensou em tirar a própria vida “algumas vezes” enquanto lutava para encontrar seu propósito fora do campo de futebol.

McGahee, de 42 anos – que jogou na NFL de 2003 a 2013 – detalhou seus problemas de adaptação à vida depois do futebol em uma entrevista ao O Atlético na quinta-feira… dizendo: “Quando acabar, você realmente não terá mais nada em que se apoiar.”

McGahee foi um excelente running back, mas sua carreira foi marcada por inúmeras lesões. Apesar de suas doenças recorrentes, ele conseguiu ganhar mais de 8.400 jardas e 65 touchdowns no solo… somando mais de 1.300 jardas e mais cinco touchdowns recebidos.

Embora McGahee tenha dito que está recebendo benefícios do cumprimento do dever por invalidez substancial devido às atividades da NFL, ele disse que está continuamente sendo impedido de receber qualquer tipo de assistência por deficiência neurocognitiva – o que levou a um processo judicial.

McGahee explicou que faria tudo de novo se pudesse… mas, no final das contas, uma decisão com a qual ele terá que lidar no futuro.