Ex de Shannen Doherty, Kurt Iswarienko, nega caso, mas ela jura que ‘a verdade é importante’

O negócio é o seguinte… Shannen ganhou as manchetes na semana passada quando participou de seu novo podcast ‘Let’s Be Clear’ e afirmou ela fez uma cirurgia remover um tumor cerebral logo após aprender Kurt Iswarienko “estavam tendo um caso há dois anos” e seu casamento de 11 anos estava “essencialmente encerrado”.

Fontes próximas a Kurt estão contestando a narrativa de Shannen, dizendo ao TMZ … Kurt e Shannen viviam vidas separadas por 2 anos antes de sua cirurgia em janeiro de 2023, e ele foi sincero sobre iniciar um novo relacionamento com outra pessoa enquanto moravam em estados diferentes.

Em seu podcast, Shannen disse… “Fui para aquela cirurgia de manhã cedo e fui depois que descobri que meu casamento estava essencialmente acabado… me senti tão traída.”

No entanto, nossas fontes dizem que Kurt contou a Shannen sobre seu novo relacionamento logo após o Ano Novo de 2023. Disseram-nos que Shannen caiu alguns dias depois que Kurt contou a ela sobre a outra mulher, e foi quando ela foi enviada para uma ressonância magnética, os médicos descobriram seu tumor cerebral e então ela fez a cirurgia.

Fontes próximas a Kurt dizem que ele morava no Texas e Shannen estava na Califórnia quando os médicos encontraram o tumor. mas ele voltou e foi com ela às consultas médicas… só para ela lhe dizer na manhã da cirurgia que não o queria lá.

TMZ contou a história … Shannen pediu o divórcio em abril, quando seu representante, Leslie Sloane nos disse: “O divórcio é a última coisa que Shannen queria. Infelizmente, ela sentiu que não tinha outra opção. Você pode entrar em contato com o agente de Kurt, Collier Grimm da PICTUREKID, pois ela está intimamente envolvida.”

Shannen e Kurt se casaram em 2011, e ela foi diagnosticada com câncer em 2015… com nossas fontes nos dizendo que ele esteve ao seu lado durante todos os seus diagnósticos precoces, tratamentos e consultas médicas.

Disseram-nos que os tratamentos de Shannen funcionaram no início, mas o câncer voltou e no final de 2020 o casamento deles não estava funcionando… com a pandemia de COVID desempenhando um papel importante.