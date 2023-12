Exclusivo: 2 MOEDAS de 1 Real das OLÍMPIADAS que valem até R$600. Veja como Vender sua Moeda

A numismática é uma atividade estimulante e que pode ser lucrativa. Hoje, vamos discutir sobre duas moedas olímpicas de 1 real que podem surpreender pela sua valorização. Descreveremos detalhes, valores, como comercializá-las. Leia até o final e saiba como faturar até R$600 com estas moedas das olimpíadas

A Fascinante Numismática

A numismática se refere ao estudo ou coleção de moedas, cédulas e medalhas. Numismatas, ou colecionadores de moedas, apreciam moedas pelos seus aspectos históricos, artísticos e econômicos. Em alguns casos, o valor de uma moeda pode ser elevado devido a características como:

Idade

Quantidade cunhada

Condição da moeda

Erro de fabricação

A Importância da Condição da Moeda

O estado de conservação de uma moeda é fundamental para determinar seu valor. Moedas em excelente estado de conservação, sem sinais de desgaste ou manuseio, são mais valiosas.

As Moedas Olímpicas de 1 Real que valem até R$600

Vamos discutir agora sobre as duas moedas olímpicas que podem valer até R$600 juntas: a moeda de 1 real do paratriatlo e a moeda de 1 real do paracanoagem.



Como Conservar Sua Moeda

Para conservar sua moeda, mantenha-a em um saco plástico ou papel filme para preservar suas formas originais. Essa mesma tática pode ser aplicada a outras moedas que podem se valorizar com o tempo.

Vender Moedas Raras

Se você possui uma moeda rara e deseja vendê-la, é importante mantê-la em boas condições. Coletores preferem moedas sem arranhões, com imagem limpa e sem manchas, e com todos os traços e marcas de fabricação.

Como e Onde Vender Moedas Raras?

Existem várias formas de vender moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, grupos de Facebook, marketplaces online (como Mercado Livre e Shopee) e venda direta para colecionadores também são excelentes plataformas para vender moedas raras.

Venda de Moedas pelo Facebook

No Facebook, é possível encontrar dezenas de grupos focados na compra e venda de moedas raras.

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

Caso tenha interesse em vender suas moedas diretamente, uma ótima opção também é anunciá-las nessas plataformas de vendas. Muitas pessoas comercializam diariamente moedas pela Shopee e Mercado Livre.

Venda de Moedas para Colecionadores

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Certifique que sua moeda é realmente rara, pois eles só comprarão moedas raras/raríssimas, geralmente moedas com ERROS. O Canal do youtube do Notícias Concursos está COMPRANDO moedas dos seus seguidores. Confira no link abaixo:

Agora que você sabe mais sobre essas duas moedas valiosas, que tal verificar se você tem alguma delas em mãos? Quem sabe você não é o próximo a lucrar com o fascinante mundo da numismática!