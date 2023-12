Executivo citou CTE e substituto de Dana White na avaliação do WME sobre negócios do UFC

A apresentação do credor do UFC que abriu o caminho para a aquisição da promoção pela WME em 2016 foi uma visão completa de suas operações de negócios e planos para o futuro.

Entre finanças e promessas de lucros constantes para os novos proprietários, a apresentação enfatizou o trabalho do UFC com a saúde e segurança dos atletas, ostentando sua parceria com a Agência Antidoping dos EUA, o trabalho com a Clínica Cleveland em um estudo de traumatismo cranioencefálico e o investimento no que eventualmente se tornaria o UFC Performance Institute.

A apresentação também anunciou o envolvimento contínuo do então presidente do UFC, Dana White, que transferiria “uma parcela significativa do capital” da antiga empresa para a nova organização liderada pela WME/IMG, mais tarde renomeada para Endeavor. White também permaneceria com um novo acordo até 2021.

Um e-mail confidencial fornece uma visão mais direta do futuro do líder do UFC e dos desafios que a promoção enfrentou. Intitulado “Riscos e Mitigantes”, o e-mail foi escrito por um executivo da WME em março de 2016, quatro meses antes do início da venda, e dá uma olhada nas questões que a nova controladora do UFC estava pensando em passar para a venda – entre elas CTE e White’s futuro como executivo.

O e-mail foi descoberto recentemente por ordem de um juiz federal no processo antitruste em andamento do UFC. Embora o executivo Brent Richard tenha escrito que as suas observações eram “para a apresentação”, não está explicitamente claro que fossem para a apresentação do credor.

Em uma lista de cinco tópicos, o segundo tópico por trás do processo antitruste foi uma entrada curta: “Lesão, morte, CTE, etc.”

“Discuta”, escreveu Richard.

Na época, como agora, o CTE não havia sido formalmente diagnosticado em um lutador do UFC, embora um veterano viajado do octógono, Gary Goodridge, tenha dito que um médico o diagnosticou com a doença, apesar do fato de que ela não pode ser definitivamente encontrada até um pessoa morreu. Desde Goodridge, o CTE foi encontrado no cérebro do falecido veterano do UFC Tim Hague, e outros veteranos como Renato Sobral e Spencer Fisher revelaram suas lutas com traumas que se acredita estarem ligados ao CTE.

No início da história do UFC, White repetidamente elogiou o MMA como mais seguro que o boxe e, em 2012, declarou-o “o esporte mais seguro do mundo quando você sabe que tem dois atletas saudáveis ​​entrando no octógono para competir um contra o outro”. Nos últimos meses, ele adotou uma atitude semelhante com o Power Slap, promovendo exames médicos pré-luta e supervisão dos árbitros durante as lutas como forma de diminuir o perigo de lesões. Especialistas médicos expressaram sérias preocupações com o bem-estar dos participantes do tapa.

White também reconheceu que MMA “não é kickball” e, após as revelações de Fisher sobre seus problemas de saúde em 2021, disse que o peso leve aposentado “não é o primeiro e definitivamente não será o último” a sofrer graves complicações de saúde de lutar.

“Este é um esporte de contato e qualquer pessoa que tenha praticado isso mais jovem, inclusive eu, está lidando com problemas cerebrais”, disse White. “Faz parte do show.”

O e-mail também abordava a concorrência com o UFC, provavelmente por isso foi incluído como prova no processo antitruste, que poderá ir a julgamento em abril de 2024. Richard escreveu que havia “pequenos operadores” ao redor do mundo promovendo o MMA, mas ele também observou que, embora as barreiras “técnicas” à entrada fossem “relativamente baixas, as barreiras práticas à entrada são extremamente elevadas”.

“O UFC controla os melhores lutadores, com contratos escalonados, e tem o modelo de receita que oferece a capacidade de pagar mais aos lutadores do mercado, de longe”, escreveu ele.

Richard também observou que o risco de “descentralização” ou de que “os melhores lutadores sigam o caminho do boxe – promoção individual e PPV… achamos que é limitado”.

Os lutadores que atualmente estão processando o UFC acreditam que as práticas comerciais citadas por Richards como um benefício de estar no negócio com a promoção são a raiz de um esquema anticompetitivo para eliminar concorrentes e reduzir os salários dos lutadores. A enxurrada de documentos tornados públicos no processo antitruste veio depois que um juiz federal os certificou como uma classe, expondo o UFC a danos potenciais de mais de US$ 1 bilhão de dólares se um tribunal descobrisse que eles haviam, entre outras coisas, conspirado para reduzir os salários dos lutadores do UFC. entre 2010 e 2017.

O atual CEO do UFC, White, defendeu o pagamento da promoção aos lutadores tanto ou mais do que elogiou seu histórico de segurança. Ele também menosprezou concorrentes como Bellator e PFL, embora tenha reconhecido recentemente que a aquisição do primeiro por este último foi ruim para o esporte. O UFC, entretanto, continuou a bater recordes de receita e a Endeavor continuou a crescer com a aquisição da WWE.

White supostamente assinou um novo contrato de sete anos em 2019 para permanecer na empresa. No e-mail de Richard, porém, a ideia de White deixar a promoção era a última de sua lista de questões.

Simplesmente, o executivo da WME escreveu: “É necessário desenvolver um plano de retenção, transição e, em última análise, substituição para Dana”.

Veja o e-mail completo abaixo.