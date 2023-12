Explorando o Seguro-Desemprego: Duração do trabalho, solicitação e quantias a receber!

Solicitação Tempo de Serviço Número de Parcelas 1ª Solicitação 12 a 23 meses 4 1ª Solicitação 24 meses ou mais 5 2ª Solicitação 9 a 11 meses 3 2ª Solicitação 12 a 23 meses 4 2ª Solicitação 24 meses ou mais 5 3ª Solicitação em diante 6 a 11 meses 3 3ª Solicitação em diante 12 a 23 meses 4 3ª Solicitação em diante 24 meses ou mais 5

Valor do seguro-desemprego

Para determinar o valor do seguro-desemprego, é necessário seguir algumas etapas. Inicialmente, calcula-se a média do salário do trabalhador nos últimos três meses antes da sua demissão.

1- Para salários até R$ 1.968,36: multiplica-se o salário médio por 0,8.

2- Para valores entre R$ 1.968,37 e R$ 3.280,93, multiplica-se o montante excedente a R$ 1.968,36 por 0,5 e soma-se a R$ 1.574,69.

3- Para salários acima de R$ 3.280,93: o valor será fixo, de R$ 2.230,97.

Os seguintes têm direito garantido ao seguro-desemprego:

– Trabalhadores formais e domésticos demitidos sem justa causa, inclusive dispensa indireta (quando o empregado “dispensa” o patrão);

– Trabalhadores formais com contrato suspenso para participar de cursos ou programas de qualificação profissional oferecidos pelo empregador;

– Durante o período do defeso (quando a pesca não é permitida para proteger os animais), os pescadores profissionais têm direito ao seguro-desemprego.

– Trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão.

O momento para solicitar o seguro-desemprego varia conforme a situação do trabalhador:

– O trabalhador formal pode requerer o benefício entre o 7º e o 120º dia após a data da demissão;

– O empregado doméstico tem um prazo de 7 a 90 dias após a data da demissão;

– O pescador artesanal pode solicitar durante o período de defeso, em até 120 dias do início da proibição;

– O empregado afastado para qualificação pode pedir durante a suspensão do contrato de trabalho;

– Por fim, o trabalhador resgatado tem até o 90º dia após a data do resgate para solicitar o benefício.