Explosão no número de golpes do PIX assusta brasileiros e procura por seguros aumenta

Com o avanço da tecnologia e o aumento significativo no uso do Pix, o meio de pagamento instantâneo brasileiro, o número de golpes e fraudes relacionadas à transferência instantânea tem crescido exponencialmente. Em resposta a essa crescente ameaça, muitas pessoas estão buscando maneiras de proteger suas transações, e uma das medidas mais adotadas é a contratação de seguro para celular vinculado ao Pix.

Diversos bancos têm percebido essa demanda e estão oferecendo aos seus clientes a opção de contratar um seguro específico para proteger suas transações Pix. Essa modalidade de seguro não apenas cobre possíveis danos ao aparelho celular, mas também proporciona uma camada extra de segurança em relação às transações realizadas por meio do Pix.

Seguro para celular vale a pena?

A decisão de contratar um seguro para celular com o objetivo de proteger as transações realizadas pelo Pix envolve uma série de considerações. Antes de tomar uma decisão, é recomendável comparar diferentes opções de seguro, entender completamente os termos e considerar as próprias necessidades e hábitos de uso.

Ao vincular o seguro do celular ao Pix, algumas instituições oferecem uma camada adicional de segurança, cobrindo possíveis perdas financeiras devido a fraudes ou transações não autorizadas. Além disso, alguns seguros incluem serviços de monitoramento constante das transações, identificando atividades suspeitas e tomando medidas preventivas para proteger o cliente.

Em contrapartida, contratar um seguro para celular implica em um custo adicional mensal ou anual. Dependendo do orçamento do indivíduo, esse custo pode ser considerado uma desvantagem.

Vale lembrar também que alguns seguros podem ter limitações na cobertura, excluindo determinados tipos de danos ou situações específicas. É importante ler os termos e condições para entender as limitações do seguro.

Cada apólice de seguro tem termos e condições específicas que definem os limites de cobertura, as exclusões e as responsabilidades do segurado. Sendo assim, é importante que os consumidores conheçam esses detalhes para evitar surpresas desagradáveis no momento de acionar o seguro.



Veja quais bancos oferecem o seguro Pix

Com o aumento das preocupações relacionadas à segurança nas transações Pix, diversos bancos no Brasil estão oferecendo opções de seguro de celular para proteger os usuários contra possíveis fraudes e perdas financeiras. Veja a seguir algumas ofertas disponíveis:

Mercado Pago: Conhecido por sua presença no comércio eletrônico, oferece atualmente duas opções de seguro de celular para transações Pix, um plano de R$3,49 mensais, com cobertura de até R$5 mil e o plano de R$4,99 por mês, proporcionando coberturas mais amplas, chegando a R$10 mil.

BTG Pactual: O BTG Pactual adota uma abordagem personalizada, onde o preço do seguro é determinado com base na renda do cliente. Os planos começam a partir de R$4 mil, com reembolsos que podem atingir até R$20 mil, dependendo do perfil do usuário e das condições do plano escolhido.

Itaú: O Itaú, uma das principais instituições bancárias do Brasil, oferece um seguro Pix em casos de sequestro e agressões físicas. A taxa mensal varia de R$3,50 a R$7,00, tornando o serviço acessível a diversos perfis de clientes.

É crucial que os usuários avaliem cuidadosamente as ofertas disponíveis, considerando suas necessidades individuais, perfil financeiro e preferências. A contratação de um seguro de celular para transações Pix pode oferecer uma camada adicional de proteção para os consumidores.