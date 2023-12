Expresso Guanabara ABRE CARGOS no Nordeste; Confira a lista!

A Expresso Guanabara, empresa de transportes rodoviário de passageiros com sede em Fortaleza e atuação de Norte a Sul, está contratando novas pessoas para sua equipe. Sendo assim, antes de falar mais sobre a empresa interliga as principais capitais e cidades do país, chegando a mais de 2000 opções de destinos para seus passageiros, veja a lista de opções disponíveis:

Assistente de Compras – Fortaleza – CE – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – PCD – Fortaleza – CE – Efetivo: Executa serviços de apoio nas áreas de administração e operação. Trata de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos;

Eletricista Veicular – Fortaleza – CE – Efetivo: Inspeciona visualmente os carros, verificando possíveis defeitos elétricos em lâmpadas e lanternas, executando trocas quando necessário. Instala e desinstala sistemas e componentes eletroeletrônicos em veículos, conectando. Limpa e organiza as peças do setor. Cumpre normas de segurança, meio ambiente e saúde;

Estagiário (a) em Engenharia Mecânica – Fortaleza – CE – Estágio;

Estagiário (a) de Logística – Fortaleza – CE – Estágio;

Polidor (a) de Veículos – Fortaleza – CE – Efetivo: Planeja o trabalho de polimento de superfícies metálicas; faz polimento, semiautomáticos e automáticos nos ônibus, controlando a qualidade do serviço e aplicando normas de segurança.

Mais sobre a Expresso Guanabara

Falando um pouco mais sobre a Expresso Guanabara, é importante ressaltar que, além de interligar as principais capitais e cidades do país, conta com diversas categorias de serviço de alta qualidade. Isto é, a Guanabara mantem uma frota de veículos novos, sintonizados com tecnologias de ponta em mecânica, design e conforto.

Além do e-commerce e aplicativo, a empresa possui um canal direto de atendimento ao cliente, por telefone e WhatsApp e conta com mais de 2500 agências, entre próprias e terceirizadas. Ademais, tem um forte compromisso social e ambiental a partir de diversos projetos de sustentabilidade. O exemplo é o gerenciamento de resíduos sólidos, reutilização da água, dentre outros.

Por fim, a busca pela excelência técnica, o elevado grau de de comprometimento com os funcionários e a qualidade dos serviços oferecidos aos clientes renderam à Guanabara o título de melhor empresa de ônibus em 2022, no prêmio Maiores e Melhores do Transporte.

Consulte como efetivar a sua candidatura?

Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos da Expresso Guanabara, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



