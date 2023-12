Ezekiel Elliott revela ‘ameaça’ ao chutador do Patriots após field goal da vitória

Patriotas correndo de volta Ezequiel Elliott ficou encantado depois que seu time venceu o Denver Broncos (26-23) na noite de domingo. O confronto da véspera de Natal no Empower Field em Denver, CO, serviu para desferir um golpe quase fatal nas esperanças dos Broncos nos playoffs e dar ao 4-11 um impulso moral necessário.

Ezekiell Elliot ‘ameaçou’ o chutador de Pats antes do field goal da vitóriaNBC Esportes

A vitória foi possível graças ao field goal de 56 jardas do novato Chad Ryland no último segundo. A decisão de usar uma escolha de quarta rodada de Bill Belichick no Draft de 2023 da NFL no kicker foi fortemente criticada nesta temporada, dadas as deficiências dos Patriots e as lutas de Ryland entrando no jogo (65% com 13 de 20 field goals, uma liga baixo).

Zeke Elliott brincou com Chad Ryland após FG vencedor do jogo

Mas a semana 16 deu a Ryland o momento final para brilhar. Falando à mídia após o jogo, Elliott revelou o que disse ao novato após o grande momento: “Tenho muito respeito por Chad (Ryland). Brinquei com ele depois que ele fez aquele longo, eu disse ‘ei, se você não ‘se não fizer isso, eu teria que quebrar meu pé no seu traseiro’ – tudo piada”.

Zeke Elliott também teve uma boa noite, jogando níquel para Ja’Quan McMillian em seu caminho para a end zone para seu 1 TD da noite.

“Muitos DBs, quando veem um cara grande em campo aberto, tentam se abaixar”, disse Elliott. “Tive a sensação de que eles iriam cair e sabia que se superasse esse cara teria uma boa chance de marcar.”