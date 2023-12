Fã de Taylor Swift morreu de exaustão pelo calor em show no Brasil

Ana Clara Benevides Machado desmaiou durante o show de Taylor no Rio de Janeiro, em novembro. 17, em meio ao calor opressivo da cidade – 105 graus – e foi declarado morto horas depois no hospital.

O Instituto Médico Legal do Rio revela agora que a exposição ao calor levou a um “grave comprometimento de seus pulmões e morte súbita” – basicamente, em termos médicos, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória.

O Ministério Público do Rio abriu agora uma investigação criminal sobre sua morte… dizendo em comunicado na quarta-feira que representantes dos organizadores do show, Time4Fun, serão chamados para testemunhar após uma análise aprofundada do relatório.