Faber-Castell OFERECE EMPREGOS no Nordeste e no Sudeste

A Faber-Castell, empresa que é líder mundial na produção de EcoLápis (lápis fabricado a partir de madeira de reflorestamento) e no comércio de materiais escolares, está contratando novos colaboradores para preencher o seu quadro. Sendo assim, confira quais são as opções disponíveis:

Analista de Planejamento de Vendas PL. (São Paulo) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Recursos Humanos – Prata – MG – Efetivo;

Banco de Talentos – SP – Banco de talentos;

Bombeiro (a) Florestal – Prata – MG – Temporário;

Designer Educacional Sr. – Vaga Afirmativa (pessoas pretas e pardas) – Recife – PE – Efetivo;

Estagiário (a) em Recursos Humanos – Prata – MG – Estágio;

Operador (a) de Produção Multifuncional – Vaga afirmativa para PCD – São Carlos – SP – Efetivo;

Pesquisador (a) I – São Carlos – SP – Efetivo;

Processista – Prata – MG – Efetivo.

Mais sobre a Faber-Castell

Sobre a Faber-Castell, é válido destacar que são cerca de 3.000 colaboradores trabalhando no Brasil. A empresa é formada por uma unidade de produção em São Carlos, no interior de São Paulo, uma unidade de produção de mudas e operações florestais com industrialização da madeira em Prata (MG), uma unidade de fabricação de produtos plásticos em Manaus (AM) e uma área de preservação permanente em Morretes, Paraná.

A Faber-Castell do Brasil foi a primeira empresa a plantar suas árvores para a produção de lápis quando, na década de 50, importou as primeiras sementes de Pinus com o objetivo de ocupar antigas pastagens com o plantio de florestas que iriam fornecer a matéria-prima para a produção de lápis.

Por fim, com produtos distribuídos em milhares de pontos de vendas do varejo no Brasil e exportação para mais de 20 países, a Faber-Castell Brasil se destaca pela combinação única da tradição e qualidade de seus produtos e serviços, que há décadas servem como ferramentas para despertar a criatividade na vida das pessoas.

Confira alguns benefícios

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Desconto em Produtos;

Participação nos Lucros ou Resultados;

Seguro de Vida;

Refeitório no local;

Vale Alimentação;

Vale Transporte/Estacionamento;

Reembolso de Medicamento;

Auxilio Ótica.



O que é preciso para se inscrever?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Faber-Castell, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

