Faça ISSO e aumente o valor da sua APOSENTADORIA do INSS em 2024

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) possuem direito de solicitar variados tipos de revisões com o objetivo de aumentar os benefícios que recebem. Para isso, é crucial compreender e respeitar o prazo estabelecido para tal solicitação, que é de 10 anos a partir da data do primeiro pagamento do benefício. Nesta matéria do Notícias Concursos você aprenderá como solicitar uma revisão para aumentar o valor do seu benefício e quais são os tipos permitidos.

Entendendo a Revisão de Benefícios

As revisões dos benefícios não são processos automáticos, porém, ainda assim, pode ser vantajoso entrar com um pedido para que seja feita uma análise. Dessa forma, os aposentados podem conseguir um aumento no valor pago mensalmente pelo INSS.

Tipos de Revisões de Benefícios do INSS

Existem tipos de revisões que os aposentados do INSS podem solicitar para potencializar os seus benefícios. Isso é permitido em casos de inconsistências nos valores recebidos ou omissões nos cálculos da aposentadoria. As revisões incluem correções de erro de cálculo, inclusão de tempo especial, direito adquirido antes da reforma e muito mais.

Revisão da Vida Toda

Essa revisão permite que os aposentados que tiveram salários de contribuição maiores antes do Plano Real (julho de 1994) usem a média de todos os salários de contribuição, inclusive os anteriores a 1994, para calcular o valor do benefício.

Revisão da Fórmula 85/95

Essa revisão permite que os aposentados que atingiram a idade mínima e o tempo de contribuição exigidos para a aposentadoria por tempo de contribuição usem uma fórmula diferente para calcular o valor do benefício, que pode resultar em um aumento.



Revisão da Atividade Especial

Permite que os aposentados que trabalharam em atividades especiais, como mineração, insalubridade ou periculosidade, usem um fator de conversão para aumentar o valor do benefício.

Revisão da Desaposentação

Essa revisão permite que os aposentados que ainda não atingiram a idade mínima para a aposentadoria por idade voltem a trabalhar e, depois de cumprirem o tempo de contribuição necessário, solicitem a aposentadoria por idade, com o valor do benefício calculado com base nos salários de contribuição mais recentes.

Revisão da Aposentadoria Rural

Essa revisão permite que os aposentados rurais tenham o valor do benefício reajustado segundo o valor do salário mínimo.

Revisão do Salário-Maternidade

Vale para as mulheres que tiveram o salário-maternidade negado ou rebaixado.

Revisão da Pensão por Morte

Os dependentes que tiveram a pensão por morte negada podem solicitar a revisão do benefício.

Revisão do Auxílio-Doença

Essa revisão permite que os segurados que tiveram o auxílio-doença negado consigam entrar com o pedido na tentativa de terem os valores.

Quem Tem Direito à Revisão de Aposentadoria?

Tem direito à revisão da aposentadoria os beneficiários que identificam alguma inconsistência no valor recebido em relação à legislação vigente e aos dados de contribuição registrados. Por exemplo, se o INSS não considerou todos os salários de contribuição no cálculo do benefício, pode haver direito à revisão.

Como Solicitar a Revisão

As revisões são analisadas pelo INSS e, caso sejam aprovadas, o valor do benefício será reajustado com retroativo. Siga as etapas abaixo para fazer a solicitação:

Acesse o site meu.inss.gov.br Clique em “Entrar com gov.br”. Informe o CPF e prossiga em “Avançar”. Digite sua senha e clique em “Entrar”. Em “Do que você precisa”, escreva “Revisão”.

Aproveite essa oportunidade para aumentar o valor de sua aposentadoria. Certifique-se de estar atento aos prazos e aos detalhes de cada tipo de revisão para garantir que seu pedido seja bem-sucedido. Lembre-se, a informação é o primeiro passo para a realização dos seus direitos.