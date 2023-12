Faça sua inscrição e comece a receber o Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal encerrou hoje (22) o pagamento da parcela de dezembro do Bolsa Família. O principal programa de transferência de renda do país ajudou diretamente mais de 21 milhões de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica no Brasil.

Em dezembro, os repasses aconteceram com uma semana de antecedência para que todos os beneficiários tivessem acesso ao valor antes das festividades de final de ano. Com isso, os pagamentos chegaram ao fim mais cedo, e não aconteceram nos dez últimos dias úteis do mês, como geralmente acontecem.

Em resumo, o Governo Federal possui diversos benefícios sociais para ajudar as famílias que não possuem renda mínima para viverem dignamente, tendo acesso a todos os direitos assegurados pela Constituição Federal do Brasil. Contudo, ainda existem muitas pessoas que precisam do Bolsa Família, mas não sabem como se inscrever no programa.

Neste texto, você saberá exatamente o que fazer para conseguir receber o benefício. O primeiro ponto é buscar uma unidade para se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico). Apenas os inscritos no cadastro que podem receber o Bolsa Família. Por isso, veja como fazer isso de maneira simples e descomplicada e organize os documentos que você deve levar.

Como se inscrever no Cadastro Único para receber o Bolsa Família?

Em resumo, o governo possui diversos instrumentos para identificar e caracterizar as pessoas de baixa renda do país. O grande destaque fica com o CadÚnico, que é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A saber, o Cadastro Único permite o ingresso em programas sociais do país, como o Bolsa Família. No entanto, as famílias inscritas não entram automaticamente nos programas do governo, pois cada benefício possui regras específicas que permitem a entrada de novos beneficiários.

Portanto, a inscrição no CadÚnico não garante o ingresso automático nos programas sociais do país. Contudo, a entrada nos benefícios só poderá acontecer se a pessoa estiver inscrita no Cadastro Único.



Veja quem pode se inscrever

De acordo com as regras definidas pelo Governo Federal, o CadÚnico surgiu para inserir as famílias mais pobres do país em programas sociais. Assim, apenas os cidadãos de baixa renda podem se inscrever para receber os benefícios.

Veja quais são os requisitos para fazer a inscrição no CadÚnico:

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 660);

Famílias com renda mensal total de até 3 salários mínimos (R$ 3.960);

Famílias com renda mensal superior a meio salário mínimo por pessoa, mas que estejam vinculadas ou pleiteando a permanência em programa ou benefício que utilize o Cadastro Único em suas concessões;

Pessoas que vivem em situação de rua, seja sozinha, seja com a família.

Para se inscrever no programa de dados do governo, a pessoa deverá comparecer a algum Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou posto do Cadastro Único. No local, o cidadão passará por uma entrevista com perguntas sobre a composição familiar.

Confira os documentos para levar ao CRAS

O comparecimento ao CRAS é necessário para que as pessoas respondam questionamentos sobre rendimentos, despesas e características do domicílio e dos membros da família. As respostas devem ser verdadeiras para que os usuários não tenham os benefícios bloqueados em caso de inconsistência dos dados.

No CRAS ou no posto do Cadastro Único, o responsável familiar deve apresentar obrigatoriamente o CPF ou o título de eleitor para realizar o cadastramento. Já para os demais membros da família, o responsável deverá apresentar qualquer um dos documentos abaixo:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

CPF;

Carteira de Identidade;

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor.

Após a entrevista, o cidadão receberá o Número de Identificação Social (NIS), caso ainda não o tenha. Apenas com o NIS que as famílias poderão participar de programas sociais através do CadÚnico.

Calendário de pagamentos de janeiro de 2024

Já é possível conferir o calendário de pagamentos do Bolsa Família de janeiro de 2024. A Caixa Econômica realiza os repasses nos dez últimos dias úteis, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Dessa forma, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Os repasses de janeiro só terão início início no dia 18, como habitualmente acontece, ou seja, os usuários terão que esperar quase um mês começarem a receber os valores do benefício social.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de dezembro de 2023: