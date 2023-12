Falsa promessa de reembolso do Nubank circula na internet

Com a aproximação do final do ano, aumentam os casos de golpes online, e os usuários são aconselhados a ficarem alertas para não se tornarem vítimas. Um dos golpes mais recentes que demanda a atenção dos usuários é uma publicação nas redes sociais que sugere que o Nubank está reembolsando dinheiro aos seus clientes devido a uma suposta multa.

De acordo com informações, a fraude online oferece a promessa de reembolso de até R$700 para os clientes que acessarem um site específico. No entanto, ao clicar no link indicado na mensagem, os usuários são redirecionados para um site que, ao invés de proporcionar o reembolso prometido, oferece à venda um vídeo.

Autoridades alertam os usuários a permanecerem vigilantes e a denunciarem qualquer atividade suspeita. A recomendação é sempre verificar diretamente com a instituição financeira ou empresa mencionada antes de fornecer informações pessoais, ou clicar em links desconhecidos.

Conheça o SOS Nu

O SOS Nu é uma iniciativa do Nubank que serve como uma central de informações para orientar os clientes sobre como proteger suas contas em situações emergenciais que possam expor seus dados, tais como roubo ou golpes. A página fornece um passo a passo detalhado sobre como entrar em contato com o Nubank, quais informações são necessárias para a resolução do problema, e como proceder, inclusive orientando sobre o processo de registro de Boletim de Ocorrência.

É importante ressaltar que o SOS Nu não substitui o atendimento tradicional da instituição financeira. Ele atua como um guia, oferecendo instruções específicas para diferentes situações, permitindo que os clientes ajam de maneira adequada diante de eventuais problemas.

A intenção é proporcionar aos clientes uma maneira eficiente de lidar com emergências, agilizando a resolução de questões relacionadas à segurança de suas contas no Nubank. Além disso, o SOS Nu também aborda o procedimento a ser seguido no caso de desvios de valores, oferecendo informações para que os clientes compreendam como o processo funciona e possam tomar as medidas necessárias.

Em suma, o SOS Nu é uma ferramenta complementar que visa capacitar os clientes do Nubank a lidar proativamente com situações adversas. O guia oferece um direcionamento específico para diferentes cenários e contribui para uma resolução mais rápida e eficaz dos problemas relacionados à segurança das contas.



Atendimento do Nubank

Com o aumento dos golpes virtuais, o Nubank reforça seu compromisso em auxiliar os clientes que caíram em armadilhas online. Para garantir uma resposta rápida e eficaz, a instituição financeira disponibiliza diversos canais de contato, permitindo que os clientes solicitem suporte e tomem as medidas necessárias em caso de fraudes.

O método mais simples e ágil de entrar em contato com o Nubank é por meio do chat dentro do aplicativo. Para isso, os usuários devem acessar o menu e clicar sobre o ponto de interrogação na parte superior da tela. Em seguida, basta selecionar “Converse com a gente” e “Conversar pelo chat”.

Os clientes também podem entrar em contato com o Nubank pelo e-mail meajuda@nubank.com.br. No entanto, é importante lembrar que o e-mail não é um canal de comunicação instantâneo como o chat ou o telefone. Se o caso for urgente, é recomendável dar prioridade aos outros canais de contato.

De acordo com informações disponibilizadas pelo banco digital, os clientes que preferem a comunicação por telefone podem ligar na central de atendimento do Nubank que está disponível 24 horas por dia. O número é 4020 0185 para capitais e regiões metropolitanas, e 0800 591 2117 para demais localidades.