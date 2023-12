Famílias podem receber KIT GRATUITO com a nova Parabólica Digital; veja como

Um grande avanço tecnológico está trazendo benefícios para as famílias de baixa renda na região noroeste de São Paulo. A transição para o sinal de TV digital está sendo facilitada pela Siga Antenado, uma organização dedicada a ajudar a população a fazer esta importante mudança. Para isso, um kit gratuito está sendo fornecido para a instalação da nova antena parabólica digital.

Quem pode solicitar o kit gratuito?

Famílias de baixa renda inscritas em programas sociais do Governo Federal e que possuem uma antena parabólica tradicional instalada e funcionando, podem solicitar o kit para instalação da nova antena parabólica digital. Aproximadamente 5 mil famílias da região devem ser beneficiadas com esta iniciativa.

Como solicitar o kit gratuito?

O processo de solicitação é bastante simples e pode ser feito pelo site da Siga Antenado ou por telefone. Veja abaixo o passo a passo para solicitar o seu kit:

Acesse o site Siga Antenado Informe o seu número de CPF ou do NIS; Responda as perguntas do formulário; Se você estiver dentro dos critérios obrigatórios, será direcionado para o chat para escolher o melhor dia para a visita de um dos técnicos da Siga Antenado à sua casa.

A importância da transição para o sinal de TV digital

A transição para o sinal de TV digital é um passo importante para garantir que todas as famílias tenham acesso a uma programação de qualidade, com imagem e som superiores. A iniciativa da Siga Antenado de fornecer um kit gratuito para a instalação da nova antena parabólica digital é uma grande ajuda para as famílias de baixa renda que, de outra forma, teriam dificuldades para fazer essa mudança.

De acordo com a Siga Antenado, as antenas parabólicas tradicionais deixarão de funcionar em breve, tornando este upgrade ainda mais essencial. A lista completa de municípios com agendamento aberto para a instalação do kit gratuito está disponível no site da Siga Antenado.



A migração para o sinal de TV digital é um passo importante para garantir que todas as famílias tenham acesso a uma programação de qualidade, com imagem e som superiores. As famílias de baixa renda da região noroeste de São Paulo têm uma grande oportunidade de fazer essa transição de forma gratuita e fácil, graças à iniciativa da Siga Antenado.

Se você está dentro dos critérios e deseja solicitar o seu kit gratuito para a instalação da nova antena parabólica digital, não perca tempo. Acesse o site da Siga Antenado e faça o seu agendamento hoje mesmo.

“Esta é uma grande oportunidade para as famílias de baixa renda fazerem a transição para o sinal de TV digital. Não percam essa chance.” – Siga Antenado.

Para mais informações, visite o site Siga Antenado ou ligue para o número 0800 729 2404, que também funciona como WhatsApp.

Cidades onde as famílias serão beneficiadas:

Alto Alegre Andradina Avanhandava Barbosa Buritama Castilho Guararapes Guaraçaí Ilha Solteira Itapura Lourdes Luiziânia Mirandópolis Murutinga do Sul Nova Independência Penápolis Pereira Barreto Santo Antônio do Aracanguá Sud Mennucci Suzanápolis

Interferência do sinal 5G em antenas parabólicas

O principal motivo que explica a troca obrigatória das antenas tradicionais para antenas digitais é a interferência do sinal 5G nas antenas parabólicas convencionais. Isso ocorre porque o 5G opera na mesma frequência que esses dispositivos tradicionais, resultando em um sinal de TV comprometido.

“A implementação do 5G causa interferência nas antenas parabólicas porque ambos operam na mesma frequência. Isso resulta em uma qualidade de imagem e som prejudicada para aqueles que ainda utilizam a antena parabólica”, explica Luiz Duarte, diretor de tecnologia e engenharia.