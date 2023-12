Fan Chugs maionese para se preparar para o Duke’s Mayo Bowl

Um fã está se preparando para o Duke’s Mayo Bowl bebendo uma garrafa de maionese – e embora tenhamos certeza de que seu estômago não ficará feliz com ele mais tarde hoje … está claro que as vibrações estão altas indo para o grande condimento temático concurso!!

O torcedor de futebol universitário deu o gole poucas horas antes de UNC vs. West Virginia deu início ao jogo de boliche na tarde de quarta-feira – e se você tem uma barriga fraca, o vídeo da cena pode não ser para você.

Nos clipes, você pode ver que o cara estava festejando no Duke’s Mayo Bowl FanFest, perto do Bank of America Stadium, em Charlotte, quando pegou um tubo de maionese e se ocupou.