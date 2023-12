Fantasia Barrino canta ‘I’m Here’ de ‘Color Purple’ na Table Read

Fantasia Barrino não faz nada pela metade, evidente no fato de que ela estava cantando com todo o coração durante uma leitura de mesa para seu novo filme … imagine como soa a coisa real.

O ex-aluno de “American Idol” faz parte do elenco repleto de estrelas de “A Cor Púrpura” – que acaba de ser lançado nos cinemas hoje… e que está despertando muita atenção no Oscar, sem mencionar uma tonelada de elogios para as apresentações musicais – incluindo uma de Fantasia.

Ela lida com um grande número lá, em particular, chamado “I’m Here”… e no domingo, seu colega de elenco Colman Domingo postaram um vídeo da mesa final lido como elenco no ano passado.