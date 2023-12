Fantasia critica anfitriã do Airbnb por tentar expulsá-la durante uma festa

Um anfitrião do Airbnb acusado Fantasia de dar uma festa e pediu a ela e sua família que desocupassem o imóvel alugado à meia-noite.

Fantasia recorreu a X para expressar suas preocupações sobre a disputa que ocorreu no sábado, dezembro. 16.

Ela twittou: “Não falo muito quando as pessoas me fazem mal, mas não posso ficar quieta sobre como minha família e eu fomos tratados por um anfitrião do @Airbnb @airbnbhelp tentando expulsar meus filhos e eu aos 12 anos. :00 meia-noite.”