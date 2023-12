Farmácia Indiana ABRE MAIS DE 100 VAGAS; Veja os cargos!

A Indiana, famosa rede de farmácias com mais de 80 anos de história, que hoje é uma das maiores empresas do ramo farmacêutico do país, está com ótimas vagas disponíveis no presente momento. Dessa forma, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos ofertados:

Mais sobre a Indiana

Contando mais detalhes sobre a Indiana, podemos destacar que a empresa vem mantendo um crescimento contínuo e sustentável. Foi a 1ª farmácia da região a oferecer os serviços de televendas, atendimento 24 horas e laboratório de manipulação, sendo este certificado pela ISO 9001.

É hoje referência na qualidade dos serviços prestados, oferecendo lojas confortáveis e um variado mix de produtos para melhor atender os seus clientes. Por fim, nascida no nordeste Mineiro na cidade Teófilo Otoni, a rede de Farmácias Indiana conta hoje com mais de 85 lojas.

Como enviar o seu currículo?

Como já foi possível verificar a lista de cargos da Indiana, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar



