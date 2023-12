Farmácias São João CONTRATAM em várias cidades do Sul

A Farmácia São João, famosa rede que é a maior de farmácias do Sul do país e a quarta maior do Brasil, com mais de 20 mil colaboradores presentes nos três estados do Sul, está contratando profissionais para o seu time. Dessa maneira, antes de falar mais sobre, visualize quais são os cargos abertos:

Analista Administrativo – Hardware – Passo Fundo – RS – Efetivo: Controlar a entrada e saída de equipamentos. Gestão de planilhas da área. Realizar inventários periódicos no setor, apresentação desses dados mensalmente. Lançamentos no sistema SAP, entre outros atividades administrativas do setor de Hardware;

Analista de Recrutamento e Seleção – Passo Fundo – RS – Efetivo;

Assistente de Suporte Help Desk – Passo Fundo – RS – Efetivo;

Atendente de Farmácia – Vendedor – Araquari – SC – Efetivo;

Atendente de Farmácia (Vendedor) – Veranópolis – RS – Efetivo;

Atendente de Farmácia – Passo Fundo – RS – Efetivo;

Atendente de Farmácia (Vendedor) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – Passo Fundo – RS – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – Brusque – SC – Efetivo;

Atendente Vendedor – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Atendente de Farmácia (Vendedor) – Balneário Rincão SC

Encarregado (a) de Suporte Help Desk – Passo Fundo – RS – Efetivo;

Farmacêutico (a) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Farmacêutico (a) – Paraná – Efetivo;

Técnico (a) de Infraestrutura – Passo Fundo – RS – Efetivo.

Mais sobre a Farmácia São João

Sobre a Farmácia São João, é importante destacarmos que a rede está presente em cidades gaúchas, catarinenses e paranaenses, com mais de 900 lojas.

Além disso, a rede de Farmácias São João está entre as maiores redes varejistas de medicamentos do país. Em 2022, a pesquisa Top Of Mind, da Revista Amanhã, confirmou pelo oitavo ano consecutivo as Farmácias São João como a marca mais lembrada do segmento em todo o estado do Rio Grande do Sul e como uma das maiores marcas do estado.

Confira alguns benefícios da empresa

Vale Alimentação (Alelo);

Vale Natal (Alelo);

Vale Transporte;

Convênio Odontológico (Caixa Econômica Federal);

Convênio com Instituições de Ensino Superior;

Convênio com escola de Inglês de forma presencial na empresa ou on-line;

Convênio com Farmácia;

Convênio com SESC;

Auxílio creche;

Licença maternidade e paternidade estendidas (empresa cidadã);

Kit recém nascido para licenças maternidade ou paternidade;

Oportunidades de crescimento na empresa.

Consulte o que é preciso para se candidatar



Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar

