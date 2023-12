Farmax OFERECE EMPREGOS no Sudeste do Brasil

A Farmax, empresa que tem como propósito levar cuidado, bem-estar e beleza para todas as pessoas e é uma das principais indústrias de produtos de cuidado pessoal e beleza no território nacional, está com vagas abertas. Isto é, caso queira começar 2024 em um novo emprego, veja a lista de opções abertas:

Analista de Pricing II – Divinópolis – MG e Híbrido – Efetivo: Realizar precificação dos produtos com base nas estratégias e políticas definidas pelas áreas responsáveis, para garantir a competitividade da empresa em relação ao mercado. Analisar impactos das mudanças de preços em termos de competitividade e margem, com o objetivo de garantir uma melhor margem sobre os produtos;

Analista de Transportes I – Contagem – Contagem – MG – Efetivo;

Assistente de Facilites – Divinópolis – MG – Efetivo;

Auxiliar de Manufatura – Produção – Divinópolis – MG;

Banco de Talentos – Divinópolis – MG – Banco de talentos;

Coordenador (a) de Manufatura – Divinópolis – MG – Efetivo: Avaliar e alinhar com os setores Comercial, Logística e Área Técnica, as prioridades de pedidos a serem enviados, entendendo a demandas e buscando soluções paras as possíveis ocorrências;

Especialista de Tesouraria – Trabalho Remoto – Efetivo: Apoiar na gestão dos recursos financeiros da companhia, buscando assertividade nas previsões financeiras;

Estagiário (a) em Engenharia Mecânica – Divinópolis – MG – Estágio;

Estagiário (a) em Engenharias – Divinópolis – MG – Estágio;

Estagiário (a) em Logística – Divinópolis – MG – Estágio;

Gerente Jurídico – Divinópolis – MG e Híbrido – Efetivo;

Operador (a) de Máquinas I (Turno da tarde) – Divinópolis – MG – Efetivo.

Mais sobre a Farmax

Contando mais sobre a Farmax, podemos frisar que a empresa está presente em todo o Brasil e possui um extenso portfólio nas linhas cosmética, farmacêutica e hospitalar. Atua também na produção de marcas próprias para grandes redes de varejo e distribuidores.

Em relação à localização, a indústria da Farmax possui um total de 56 mil metros quadrados e fica localizada em Divinópolis, cidade próxima a Belo Horizonte. No entanto, a companhia também conta com escritórios administrativos em Belo Horizonte e São Paulo.

Ao todo, são mais de 40 anos de história crescendo de forma sustentável e sempre atentos ao que os consumidores desejam. Desse modo, se você tem o interesse em trabalhar em uma empresa desse ramo, pode ser a oportunidade da sua carreira!

Como enviar o currículo para um dos cargos?

Como você já pôde ver a lista de cargos, é só clicar nesse link para ser redirecionado à página da Gupy. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



