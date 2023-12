Farrah Abraham, não sombreando Jenelle, mas não sou eu quem tem problemas de CPS

Farrah Abraham quer que todos saibam que ela está em um lugar melhor na vida do que seu arquiinimigo Jenelle Evans – mas está convencida de que não está jogando sombra… enquanto joga sombra.

Ela diz ao TMZ que trabalhou duro para se tornar uma ótima mãe solteira, mas diz que o mesmo não pode ser dito de sua ex-co-estrela de “Teen Mom” ​​… que pediu que uma “verificação de bem-estar” fosse realizada em sua casa, apesar de ter encontros recentes com os Serviços de Proteção à Criança.

TMZ. com

Depois que Farrah postou vários vídeos e fotos de seu novo namorado em uma viagem a Turks e Caicos, suas redes sociais foram inundadas com comentários negativos, incluindo pessoas pedindo CPS para se envolver. Jenelle concordou claramente ao postar e excluir uma história do Facebook na terça-feira dizendo que alguém deveria fazer uma verificação do bem-estar da filha de Farrah porque ela parece instável.