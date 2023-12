Fãs acusam LeBron James de dar uma joelhada em Jaylen Brown na derrota do Lakers para o Celtics

Tele celtas de Boston, liderado por Kristaps Porzingis (28 pontos e 11 rebotes), venceu o Lakers (126-115) no Natal na Crypto.com Arena de Los Angeles. Foi um jogo medíocre para Lebron James, apesar de 8 assistências e 9 rebotes em sua contagem, ele acertou apenas 5-14 em campo. Mas foi uma jogada polêmica que deixou jogadores e torcedores do Boston furiosos.

LeBron James flagrou jogos de azar em Las Vegas

Durante uma jogada rotineira no segundo quarto, LeBron colidiu com Brown e os dois jogadores caíram no chão. A estrela do Celtics, que recebeu uma pancada nas costas, foi para o vestiário enquanto James foi para o banco.

Jaylen Brown finalmente voltou a jogar no terceiro quarto.

Após o jogo, LeBron disse que estava “se sentindo bastante dolorido” após a colisão. Certas repetições na TV fizeram parecer que foi acidental, enquanto outras lançaram mais dúvidas. Mesmo assim, o Celtics riu por último com uma grande vitória fora de casa contra seus rivais históricos.

Anthony Davis marcou 40 pontos, a melhor marca do jogo, mas Los Angeles perdeu seis de oito desde que venceu o torneio inaugural da temporada.

LeBron James falou aos repórteres após derrota no Natal

“Não acho que estejamos saudáveis ​​​​agora. Não acho que estamos onde queremos estar para competir contra as melhores equipes até que continuemos a melhorar cada vez mais, continuemos a desenvolver hábitos”, disse LeBron. . “Para nós, ainda estamos tentando entender a nossa situação no que diz respeito a como queremos continuar a atacar a cada jogo, mas vamos melhorar”.