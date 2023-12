Fãs de Beyoncé cantam e dançam durante a estreia do filme ‘Renaissance’

Beyoncé os fãs transformaram a estreia do filme ‘Renaissance’ em um show … cantando e dançando nos corredores do teatro, criando uma cena louca e divertida.

Você tem que ver os vídeos de dentro do teatro de Londres, onde os fãs viram pela primeira vez “Renaissance: A Film By Beyoncé”… parece que uma de suas paradas de turnê.

Beyoncé também estava em casa… embora não estivesse usando prata, como tem sido tema e fonte de polêmica… combinando um vestido preto com seu cabelo loiro platinado.

Como informamos… Taylor Swift voou através do lago para dar a Beyoncé seu total apoio … aparentemente retribuindo o favor depois que Beyoncé foi à estreia do filme “Eras” de Taylor.

Beyoncé também lançou uma nova música, “My House”, coincidindo com o lançamento do filme… com os fãs notando a faixa tocando durante os créditos.