Fãs de Simone Biles bombardeiam IG de Jonathan Owens após comentários polêmicos

Simone Biles‘os fãs estão indo atrás do marido dela, Jonathan Owens … perseguindo-o incansavelmente no Instagram depois que o jogador da NFL disse de forma polêmica que ele era o “pegaço” no relacionamento deles.

O segurança do Green Bay Packers fez os comentários no podcast “The Pivot” na semana passada – dizendo que não sabia quem era Biles quando a conheceu… enquanto se autodenominava o verdadeiro prêmio do casal.



Reproduzir conteúdo de vídeo



O Podcast Pivô

Os comentários foram recebidos com indignação – porque, afinal, Biles é uma das maiores competidoras femininas que já existiu na Terra – e seus fãs ainda estão claramente chateados com eles… com muitos acessando sua página de mídia social recentemente para lançar farpas.

“Feliz Natal para o Sr. e Sra. Simone Biles❤️”, escreveu um comentarista na postagem do dia de Natal de Owens.

“Eu nem sei o nome dele”, disse outro fã. “Eu apenas o conheço como marido de Simone Biles.”

Outros atiraram na conta bancária de Owens … escrevendo: “Garota, peça para ele assinar um acordo pré-nupcial.”

O casal, no entanto, parece não se incomodar com a reação – na verdade, Biles correu em sua defesa dias atrás, apoiando Owens em uma postagem no IG.