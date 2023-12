Fãs de Washington ridicularizam Jayden Daniels e afirmam que ele ‘roubou’ Heisman de Michael Penix Jr

Óm dos prêmios mais importantes do futebol universitário é o Troféu Heismanque é entregue ao jogador mais destacado da temporada.

Este ano, o Heisman foi concedido a Jayden Danielsque joga pela LSU e tem feito uma campanha brilhante.

No entanto, uma certa base de fãs está longe de estar satisfeita com este resultado. Os fãs de futebol de Washington estão convencidos de que Michael Penix Jr. deveria ter sido o vencedor do Heisman e isso Daniels roubou o prêmio dele.

Daniels teve uma ótima temporada de proporção 40/4 TD-INT que viu os 15 melhores LSU Tigers classificados garantirem um confronto de bowl no Dia de Ano Novo contra o Texugos de Wisconsin.

Penix Jr.. arremessou 33 TDs e nove interceptações na temporada, mas também teve mais de 400 jardas a mais na temporada em comparação com Daniels.

Fãs mostram sua raiva

“Jayden Daniels é legal, mas Michael Penix Jr.. foi absolutamente roubado do prêmio de vencedor do Heisman”, disse um fã no X.

“Bo Nix (de Oregon) e Michael Penix Jr.. foram roubados. Não vou explicar ou discutir”, disse outro fã no X, aparentemente chateado com o que aconteceu.

O debate entre os fãs continuou sem que nenhum consenso fosse alcançado sobre se Daniels foi o vencedor legítimo ou se Penix Jr. deveria estar se sentindo seriamente ofendido.

Daniels disse que vencer o Heisman foi “um sonho que se tornou realidade”.

“Quero agradecer a todos os meus companheiros de equipe, do Arizona State à LSU,” Daniels disse. “Vocês são meus irmãos. Vocês trabalham duro todos os dias, me inspirando a dar o meu melhor.”

“Eu realmente gostaria de ter trazido de volta outro campeonato”, Daniels disse enquanto agradecia aos fãs da LSU.