Fãs e especialistas da NBA não acreditam na última desculpa de Draymond Green

Draymond VerdeA propensão de se envolver em comportamento questionável na quadra atingiu um novo nível durante um recente jogo da NBA contra o Fênix Sóisdeixando fãs e críticos intrigados com suas ações.

Verdetentativa de explicar sua decisão inexplicável de atacar o centro do Phoenix Suns Jusuf Nurkic foi mais um exemplo de como ele tentou desviar-se e desvencilhar-se de um processo realista de responsabilização.

Como tal, tanto os fãs como os especialistas da NBA estão cada vez mais cansados ​​de Verdecomportamento e desculpas subsequentes.

No terceiro quarto faltando pouco mais de oito minutos para o final Verde se viu enredado com Nurkic durante uma jogada dentro de campo. Num movimento desconcertante, Verde optou por se virar e essencialmente desferir um soco na lateral da cabeça de Nurkic enquanto lutava por posição.

O incidente resultou Verde recebendo uma falta flagrante 2 e sendo expulso, que foi sua terceira expulsão em uma campanha relativamente jovem.

O que Green disse sobre o incidente contra o Phoenix Suns?

Notavelmente, em meio ao escrutínio, o fato de que Verde teve poucas chances de receber o passe dentro de campo foi esquecido. No cenário típico, o passe geralmente vai para um jogador no topo do arco, fazendo VerdeO movimento agressivo ainda mais sem sentido.

Adicionalmente, Verde estava em posição desfavorável no chão, prejudicada não só por Nurkic mas também por Eric Gordon na frente dele, tornando o passe de entrada praticamente impossível, mas isso não o impediu Verde da manutenção ele esperava a bola.

“Como você sabe, não sou de pedir desculpas por coisas que pretendia fazer, mas peço desculpas a Jusuf porque não pretendia bater nele”, disse. Verde explicou em sua coletiva de imprensa pós-jogo.

“Ele estava puxando meu quadril e eu me afastando para atender a ligação, e fiz contato com ele, como você sabe.”

Este incidente é apenas o mais recente de uma série de ações inexplicáveis Verde. Numa suspensão recente, ele enfrentou ação disciplinar por colocar Os Timberwolves de Minnesota‘ Centro Rudy Gobert em um estrangulamento. Durante os playoffs da NBA do ano passado, ele literalmente pisou Domanta Sabonis do Reis de Sacramento.

Notavelmente, VerdeA lista de transgressões de não se limita aos adversários, já que uma vez ele nocauteou Jordan Poole durante uma sessão prática.