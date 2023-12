Fast Shop OFERECE EMPREGOS em QUATRO ESTADOS

A Fast Shop, empresa que é uma rede de varejo brasileira que está sempre buscando oferecer serviços e produtos de qualidade que ajudam o dia a dia do consumidor com tecnologia e design inteligente, está com ótimas vagas abertas no mercado.

Isto é, caso você esteja na procura por uma recolocação no mercado de trabalho, consulte a lista de cargos e seus respectivos locais no Brasil:

Assistente de Loja – Administrativo I Flamboyant Shopping – Goiânia – GO – Lojas / Shopping;

Assistente de Loja – Administrativo I Shopping ABC – Santo André – SP – Lojas / Shopping;

Assistente de Vendas – Administrativo I Shopping Vitória – Vitória – ES – Lojas / Shopping;

Assistente de Segurança Patrimonial (PCD) | Modelo Hibrido – São Paulo – SP – Administração Geral;

Motorista Entregador – Ribeirão Preto – SP – Motorista – Hab D;

Vendedor (a) de Loja – Ribeirão Preto – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Shopping Morumbi – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja de Shopping CL – Jundiaí -SP – Venda Técnica;

Vendedor (a) de Loja – SHOPPING BARRA SUL – Porto Alegre – RS – Lojas / Shopping;

Assistente de Loja – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Jovem Aprendiz Administrativo – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Entrega – Goiânia – GO – Logística;

Motorista – Goiânia – GO – Motorista.

Mais sobre a Fast Shop

Sobre a Fast Shop, podemos frisar que, atualmente, tem 85 lojas físicas no Brasil com o que há de mais novo em tecnologia e inovação dentro de ambientes modernos e acolhedores.

Além disso, conta com 15 Centros de Distribuição, presentes nos estados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiânia, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Em resumo, o foco da empresa é encantar o cliente e parte disso se traduz pela experiência de compra diferenciada em todos os seus canais de venda. A marca apresenta o que há de mais novo em eletroeletrônicos, eletrodomésticos, entre outros, dentro de ambientes prontos para experimentação e entretenimento.

O que é necessário para se candidatar?



Agora que as vagas da Fast Shop já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

