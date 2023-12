FATURE até R$1440 com ESTAS 2 MOEDAS das Olimpíadas

A numismática é uma atividade fascinante que pode render bons frutos. Agora vamos comentar de duas moedas olímpicas de 1 real que podem chamar a atenção pelo seu valor surpreendente. Vamos mostrar detalhes, valores, como vender, e muito mais.

A Fascinante Numismática

A numismática é o estudo ou coleção de moedas, notas e medalhas. Numismatas, ou colecionadores de moedas, valorizam moedas pelos seus méritos históricos, artísticos e econômicos. Às vezes, o valor de uma moeda pode ser elevado devido a detalhes como:

Idade

Quantidade cunhada

Condição da moeda

Um erro de fabricação

A Importância da Condição da Moeda

O estado de conservação de uma moeda é crucial para determinar seu valor. Moedas em perfeito estado de conservação, sem sinais de desgaste ou manuseio, são mais valiosas.

As Moedas Olímpicas de 1 Real que valem até R$1440

Vamos falar agora sobre as duas moedas olímpicas que valem até R$1440 juntas: a moeda de 1 real do golfe e a moeda de 1 real do basquete.

Moeda de 1 Real do Golfe



A moeda de 1 real do golfe é uma das moedas comemorativas das Olimpíadas do Rio 2016. Em perfeito estado de conservação, pode valer uma boa quantia.

Moeda de 1 Real do Basquete

A moeda de 1 real do basquete também é uma moeda comemorativa das Olimpíadas do Rio 2016. Igualmente, em perfeito estado de conservação, também pode valer uma boa quantia.

Detalhes destas moedas

Assista ao vídeo abaixo EXCLUSIVO do Notícias Concursos e descubra todos valores possíveis para estas duas moedas e também aproveite uma dica especial de como vendê-las.

Como Conservar Sua Moeda

Para conservar sua moeda, mantenha-a em um saquinho ou papel filme para preservar suas formas originais. Isso também pode ser feito com outras moedas que podem se valorizar com o tempo.

Vender Moedas Raras

Se você tem uma moeda rara e quer vendê-la, é importante mantê-la em boas condições. Coletores preferem moedas sem arranhões, com a imagem limpa e sem manchas, e com todos os traços e marcas de fabricação.

Como e Onde Vender Moedas Raras?

Existem diversas formas para vender moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, grupos de Facebook, marketplaces online (como Mercado Livre e Shopee) e venda direta para colecionadores também são uma excelente plataforma para vender moedas raras.

Venda de Moedas pelo Facebook

No Facebook é possível encontrar dezenas de grupos focados na compra e venda de moedas raras.

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

Caso tenha interesse em vender suas moedas diretamente, uma ótima opção também é anunciá-las nessas plataformas de vendas. Muitas pessoas comercializam diariamente moedas pela Shopee e Mercado Livre.

Venda de Moedas para Colecionadores

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Segue abaixo lista de colecionadores que podem comprar suas moedas. Mas antes certifique que sua moeda é realmente rara, pois eles só comprarão moedas raras/raríssimas, geralmente moedas com ERROS:

Agora que você sabe mais sobre essas duas moedas valiosas, que tal verificar se você tem alguma delas em mãos? Quem sabe você não é o próximo a lucrar com o fascinante mundo da numismática!