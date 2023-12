Felicity Huffman fala sobre o escândalo de admissão na faculdade: “Eu sabia que era uma loucura”

Felicity Huffman finalmente quebrou o silêncio sobre o escândalo de admissão em faculdades de 2019, admitindo em uma entrevista ao Notícias de testemunhas oculares ABC7 que ela sabia que era “louco” na época. A atriz revelou que estava trabalhando com um conselheiro universitário Cantor William “Rick”que mais tarde foi condenado por ser o mentor do esquema, e confiou nele implicitamente.

Ela explicou: “Ele recomendou programas e tutores, e ele era o especialista. E depois de um ano, ele começou a dizer: ‘Sua filha não vai entrar em nenhuma das faculdades que ela quer’, e então eu acreditei nele .”

Huffman confessou que sentia que não tinha outra opção a não ser infringir a lei para dar à filha uma chance de futuro. Ela se confessou culpada em maio de 2019 de pagar US$ 15.000 para falsificar as notas do SAT de sua filha.

Refletindo sobre o momento em que levou a filha para fazer o exame, Huffman admitiu ter mudado de idéia, dizendo: “Ela estava pensando: ‘Podemos tomar sorvete depois? Estou com medo do teste. O que podemos fazer de divertido? ‘ E fiquei pensando: ‘Vire-se, apenas vire-se’. Para minha eterna vergonha, não o fiz.”

Huffman foi preso em 2019

A atriz foi presa em março de 2019 como parte de Operação Varsity Bluesjunto com outros pais e celebridades proeminentes, incluindo Lori Loughlin. Huffman relembrou o momento chocante em que o FBI apareceu na casa dela, dizendo: “[The FBI] entrou em minha casa. Eles acordaram minhas filhas sob a mira de uma arma. Eu pensei que era uma farsa. Eu literalmente me virei para um dos funcionários do FBI, com um colete à prova de balas e uma arma, e perguntei: ‘Isso é uma piada?’

Ao relembrar seu papel no escândalo, Huffman pediu desculpas à comunidade acadêmica e aos estudantes que trabalham duro para atingir seus objetivos de forma legítima. Ela foi condenada a 14 dias de prisão, multa de US$ 30 mil e 250 horas de serviço comunitário. No entanto, ela cumpriu apenas 11 dias atrás das grades e usou seu tempo como voluntária em Um novo modo de vidauma organização dedicada a ajudar mulheres ex-presidiárias a reconstruir suas vidas.

Filha de Huffman Sofia acabou sendo admitido Universidade Carnegie Mellonde teatro em abril de 2020, depois de refazer o SAT sozinha. Huffman e seu marido, William H. Macyque não foi acusado no âmbito do esquema, têm duas filhas juntas.

Ao refletir sobre sua experiência, Huffman expressou admiração pelo trabalho de A New Way of Life, afirmando: “Eles curam uma mulher de cada vez – e se você cura uma mulher, você cura seus filhos, você cura seus netos e você cura o comunidade.”