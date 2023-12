Felicity Huffman sobre o escândalo de admissão na faculdade, eu tive que fazer isso pela minha filha

Reproduzir conteúdo de vídeo



Felicity Huffman está finalmente falando sobre o escândalo de admissão na faculdade que a levou à prisão, e ela meio que ainda está justificando o que fez, em nome do futuro de sua filha.

Felicity sentou-se com KABC Marc Brown e explicou que havia contratado um treinador conselheiro universitário altamente recomendado Rick Cantor por um ano, tentando garantir uma vaga na faculdade de sua escolha.

A atriz diz que depois de um ano ele lhe deu más notícias… ela não estava atualizada e não iria entrar em nenhuma faculdade. Felicity diz que Singer lançou “lentamente” um esquema criminoso que ela acabou comprando.

Felicity acabou pagando a Singer US$ 15 mil para subornar um inspetor para que alterasse as respostas erradas de sua filha no SAT. Quanto ao motivo, ela diz que parecia a única opção para dar um futuro à filha.

A certa altura, ela diz: “Era como se fosse o futuro da minha filha, o que significava que eu tinha que infringir a lei”.

Huffman falou sobre a invasão do FBI em sua casa… “Eles entraram em minha casa, acordaram minhas filhas sob a mira de uma arma – novamente, nada de novo para a comunidade negra e parda – então colocaram minhas mãos atrás das costas e me algemaram. “



Ela continuou: “Perguntei se poderia me vestir. Achei que fosse uma farsa. Literalmente me virei para um dos funcionários do FBI com um colete à prova de balas e uma arma e perguntei” isso é uma piada?

Huffman serviu 11 dias pelo crime.

Sua filha, Sofia, não estava ciente das travessuras de sua mãe. Sophia agora está estudando teatro na Carnegie Mellon, em Nova York.