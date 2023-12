Femme ABRE VAGAS efetivas e para ESTÁGIO; Dê uma olhada!

A Femme, empresa que tem como foco a prevenção de doenças femininas, como o câncer de mama e câncer ginecológico, está com ótimas oportunidades disponíveis para compor o seu time. Isto é, antes de falar com mais detalhes, confira a lista de vagas abertas:

Estagiário (a) de Biomedicina – Salas | Santos – SP – Biomedicina;

Estagiário (a) de Biomedicina – Salas | Sorocaba – SP – Biomedicina;

Técnico (a) II de Enfermagem – Procedimentos – São Paulo – SP – Enfermagem;

Assistente I Financeiro (a) – São Paulo – SP – Administração Geral;

Assistente de Compras I – São Paulo – SP – Compras;

Técnico (a) de Eletrônica I – São Paulo – SP – Engenharia Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica;

Estagiário (a) de Ensino Médio – Telefonia – São Paulo – SP – Backoffice;

Estagiário (a) de Ensino Médio – Recepção – São Paulo – SP – Recepção;

Estagiário (a) de Ensino Superior – Recepção – São Paulo – SP – Estágio.

Mais sobre a Femme

Sobre a Femme, é legal frisar que todas as estruturas do laboratório são pensadas especialmente no conforto e bem-estar da mulher. Possui acreditação nível III em excelência pela ONA (Organização Nacional de Acreditação).

Além disso, o desenvolvimento de carreira é um dos seus pilares. Pensando nisso, a FEMME possui áreas especializadas e uma variedade de treinamentos e trilhas de aprendizagem que auxiliam a capacitação do seu time.

Por meio do Comitê de Sustentabilidade, discute e implementa iniciativas para que a responsabilidade socioambiental permeie as ações internas e externas da companhia, de modo a proporcionar um impacto positivo à sociedade e ao meio ambiente.

Por fim, a empresa sabe que uma organização é composta por pessoas e cada um de nós possui o seu jeito de ser, sua identidade de gênero, crença, cor, raça, estilos e valores. Não à toa, tem uma Política de Diversidade e Inclusão e trabalha diariamente para tornar o ambiente de trabalho mais inclusivo e diverso.

Consulte alguns benefícios



Assistência odontológica;

Assistência Médica;

Auxílio-farmácia / medicamento;

Seguro de Vida;

Vale-refeição e Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Auxílio combustível;

Celular Corporativo;

Programas de Suporte (Coaching e Mentoring);

Auxílio Educação;

Programas de Treinamento, Desenvolvimento e de Parcerias com empresas;

Ações Motivacionais;

Home Office;

Bônus por resultado;

Auxílio creche.

Como enviar o seu portfólio?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Femme, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

