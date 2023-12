Festa de aniversário de Taylor Swift: a lista de celebridades que compareceram

Taylor Swift organizou uma festa glamorosa para comemorar seu aniversário na quarta-feira, o que atraiu alguns dos maiores nomes do showbiz a arrasar com seus melhores trajes.

A cantora de “Cruel Summer”, que completou 34 anos em 13 de dezembro, fez questão de torná-la uma festa memorável para aqueles que compareceram ao seu luxuoso local Outer Heaven, no Lower East Side, em Cidade de Nova York.

Vestida com um deslumbrante minivestido preto de US$ 2.335, Rápido foi fotografada saindo no início da noite com seu amigo próximo Blake Lively – que decidiu combinar o vestido com uma roupa de couro preto.

Logo depois, alguns dos maiores nomes de Los Angeles apareceram para comemorar com a cantora.

Quem compareceu à festa de aniversário de Taylor Swift?

Modelo Gigi Hadidbanda feminina Haim e colega cantor Sabrina Carpinteiro estavam entre os convidados repletos de estrelas que compareceram.

Eles foram seguidos por Caixa de milhas e a esposa dele Keleigh Sperry, Zoe Kravitz, Jack Antonoff, Antoni Porowski e Gracie Abrams.

À medida que a noite avançava, a festa mudou para a boate Box. Rápido mais tarde foi fotografado sorrindo de orelha a orelha, antes de sair nas primeiras horas da manhã com o ator de Top Gun Teller e Sperry a reboque.

Travis Kelce estava presente?

A ausência do namorado Travis Kelce34, pode ter deixado algumas pessoas surpresas, visto que a dupla parecia apaixonada quando foi fotografada em público.

Mas o Chefes de Kansas City o tight end tinha negócios oficiais a tratar, já que precisava no Missouri para se preparar para o jogo de domingo contra o Patriotas da Nova Inglaterra.

Kelce está planejando sua própria surpresa especial para Rápido de qualquer maneira, já que a estrela da NFL está disposta a cavar fundo no bolso para comemorar o aniversário de sua namorada.

Não é a única vez Rápido saiu esta semana. Ela já foi fotografada em uma noitada com Kelce e seu companheiro de equipe, quarterback Patrick Mahomes, que estava presente com sua esposa Bretanha enquanto o quarteto chegava à cidade.

Rápido também foi visto participando de um evento pró-Palestina com Selena Gomez no início da semana, destacando sua agenda social lotada, mesmo quando ela está de folga da turnê Eras, que está marcada para ser retomada em 2024.