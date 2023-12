Festa de audição de ‘Vultures’ de Kanye West e Ty Dolla $ign é encerrada pela polícia

Reproduzir conteúdo de vídeo





Kanye West dar Ty Dolla $ignO álbum “Vultures” do grupo deveria ser lançado na sexta-feira, sem surpresa, isso não aconteceu… e para aumentar a sequência de azar, a festa de audição em Las Vegas foi encerrada pela polícia.

Uma fonte policial disse ao TMZ que os policiais do LVMPD responderam pela primeira vez a um armazém no deserto de Las Vegas às 23h21 de quinta-feira, após receberem informações de que um promotor estava organizando um evento musical. No início, eles ajudavam no controle e dispersão da multidão.



Reproduzir conteúdo de vídeo



SplashNews. com

No entanto, fomos informados de que o promotor não foi capaz de produzir qualquer licenciamento para o evento… e foi citado pelos investigadores do condado de Clark, que eventualmente encerraram as coisas apenas algumas músicas depois.

A notícia da paralisação surgiu pela primeira vez quando uma personalidade da mídia social SimJulz revelado no X, “A polícia nos fechou. Vamos colocar outra transmissão em 20 minutos.”

Quavo, Rico, o garoto, Carrinho Playboi, Lil Durk e mais pessoas compareceram à rave – onde os ingressos foram vendidos por US$ 2.000. A certa altura, Kanye se apresentou com sua filha de 10 anos noroeste.

Tudo em torno do álbum gerou uma controvérsia incrível até agora… com o “Acabei de foder uma cadela judia” letras do single principal “Vultures”… e Ye se apresentando em uma festa no início desta semana em Traje preto inspirado em FAQ.



Reproduzir conteúdo de vídeo



ANTECEDENTES