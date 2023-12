Festas de Taylor Swift com Travis Kelce, sua mãe e colegas de equipe em Kansas City

TMZ. com

Taylor Swift Talvez não tenha Travis Kelce ao lado dela para comemorar seu 34º aniversário, mas acontece que o casal fez uma pré-celebração com a mãe dele, Donna Kelce e seu QB, Patrick Mahomes … e temos um vídeo da noite deles.

A turma pintou Kansas City de vermelho – para Taylor e os Chiefs – domingo à noite no bar de Natal Miracle on Main Street … e apesar do fato de Trav e companhia. tendo perdido para o Bills naquele dia, todos ainda pareciam estar se divertindo.